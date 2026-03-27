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《天國降臨救贖2》總監狂吹DLSS5　「看衰抹黑」也難阻擋崛起

記者黃冠瑋／綜合報導

自從NVIDIA最新一代影像升級技術DLSS 5公布後，就引起各界爭議，其中在遊戲畫面呈現上更是被許多開發吐槽AI修圖過重。不過近日《天國降臨：救贖2》總監Daniel Vavra卻出面力挺，認為「雖說目前畫面確實奇特，但未來開發者鐵定會愛上這項技術，就算是那些看衰刻意抹黑的人，也難阻擋它的崛起」。

▼《天國降臨：救贖2》創意總監力挺DLSS 5。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

▲▼《天國降臨：救贖2》創意總監力挺DLLS 5。（圖／翻攝自X／@KingdomComeRPG）

事情其實是，顯示卡大廠NVIDIA於16日正式公布新一代影像升頻技術DLSS 5，並稱其為「自2018年即時光線追蹤問世以來，電腦圖學領域最重大的突破」，隨即附上許多遊戲套用這項技術成果，然而消息曝光後幾乎嚇壞了所有玩家以及開發者，尤其是近期熱門大作《惡靈古堡9：安魂曲》中主角葛蕾斯和里昂，都變得極其詭異。

雖說後續黃仁勳出面解釋，這只是主打透過 AI 與神經渲染技術，推算並生成更接近真實感的遊戲畫面，並非單純的後製濾鏡，開發者仍可對AI進行細部調整，使畫面風格符合原本設計理念，DLSS 5也不會就此改變遊戲的藝術主導權，但不少開發者仍抱持著懷疑看衰態度。

然而，儘管這項技術一發布後，幾乎遭到所有人的抨擊，但近日《天國降臨：救贖2》總監Daniel Vavra卻出面發表看法，其中就提到「可以想像，未來開發者們能夠針對特定的藝術風格或特定人物的面部特徵來訓練這項技術，它或許能夠取代昂貴的光線追蹤等技術，目前或許只是一個略顯奇特的開始，但那些刻意抹黑者根本無法阻止它的崛起發展，未來的開發者將會愛上這項技術」。或許從這位總監說出這項技術好處確實有些道理，畢竟他所創造的《天國降臨》系列，就因為劇情、畫面而被全球玩家廣受讚譽，但就目前而言這項技術仍有許多有待改善的空間。

關鍵字：天國降臨NVIDIADLSS 5

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