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《鏈鋸人》連載8年正式完結！沒第三部...結局引讀者不滿

記者楊智仁／綜合報導

漫畫家 藤本樹 創作《鏈鋸人》第 2 部宣布今日 ( 3/25 ) 在 少年ジャンプ＋ 更新最終話，宣告整個系列正式完結，為長達 8 年的連載歷程畫下句點，最終話最後一頁，官方以「完結，感謝大家的支持！敬請期待藤本樹老師的下一部作品！」作結，並未提及任何續作計畫，間接否定短期內推出第 3 部可能性。

《鏈鋸人》故事描述少年淀治與鏈鋸惡魔波奇塔相依為命，為了償還父親留下的龐大債務而過著貧困生活。某天電次與波奇塔締結契約，獲得惡魔之心並重生為「鏈鋸人」，成為獵殺惡魔的暗黑英雄。作品自 2018 年 12 月起於週刊少年 Jump 開始連載，單行本累計發行量已突破 3500 萬冊，憑藉充滿衝擊力的劇情與大量伏筆設定，作品曾在《這本漫畫真厲害！2021》男性榜中奪得第 1 名，成為近年人氣漫畫之一。

--- 以下有雷，介意者請勿往下拉 ---
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▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自東立）

第 1 部「公安篇」於 2020 年 12 月完結，第 2 部則於 2022 年 7 月移至《少年ジャンプ＋》平台連載，歷經 3 年 8 個月《鏈鋸人》劃下句點，不過收尾方式卻引起許多粉絲不滿，波奇塔認為成為鏈鋸人前是淀治最幸福的時光，因此打造沒有「鏈鋸人」的世界，所有經歷過的旅程，邂逅過的人物如真紀真、早川秋、蕾潔、槍之惡魔...都沒有存在過，在沒有波奇塔的世界線，最初的小屋淀治被騙到廢棄工廠，身受重傷之際帕瓦出現救了淀治，接著兩人成為那由多的部下繼續執行公安任務。

該結局立刻引發讀者巨大的討論聲浪，不少人認為結尾太過倉促，日本推特甚至出現「腰斬」的關鍵字，宛如「夢結局」收尾讓淀治這些年經歷的旅程全部歸零。也有人點出，之前藤本樹在訪問時曾說過，「淀治最好不要再繼續當鏈鋸人」，或許提前預言了第二部的結局。

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：鏈鋸人

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