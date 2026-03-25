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Epic Games大裁員千人！《要塞英雄》熱度下滑...CEO認財務困境

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲開發商 Epic Games 於本周宣布，將裁撤約 1,000 名員工，占公司總人力約 20%，這也是繼 2023 年裁員 830 人後，再度進行大規模人事縮編，執行長 Tim Sweeney 在致員工公開信中坦言，公司走到裁員這一步令人遺憾，自 2025 年起《要塞英雄 Fortnite》玩家活躍度出現下滑，導致公司支出明顯高於收入，因此必須做出重大調整才能維持公司運作。

▼Epic Games大裁員千人。（圖／翻攝自@Fortnite推特）▲▼《要塞英雄》大裁員。（圖／翻攝自@Fortnite推特）

Sweeney 進一步表示，此次裁員加上超過 5 億美元的成本削減措施（涵蓋外包、行銷與未填補職缺），有助於公司回到更穩定的財務狀態。除了公司自身問題外 Sweeney 指出，當前困境部分來自整體產業環境，包括市場成長放緩、消費支出疲弱、成本壓力上升，以及本世代主機銷售表現不如以往，此外，遊戲也正與其他娛樂形式爭奪玩家時間。

不過 Epic 亦面臨自身特有挑戰，其中最關鍵的便是與 Apple 與 Google 長期的法律爭議，早在 2020 年 Epic 在《要塞英雄》中導入繞過平台抽成的直接支付機制，導致遊戲遭兩大平台下架。Epic 隨後提告，指控雙方違反反壟斷法，隨著訴訟大致落幕，公司目前正推動《要塞英雄》重返行動裝置市場。

此外 Disney 近期對 Epic 投資 15 億美元，也為公司後續發展提供資金支持，Epic 表示《要塞英雄》目前仍處於「回歸手機平台與優化全球數十億智慧型手機體驗」的早期階段，並強調公司「在這場尚未完全開花結果的戰役中承受了許多衝擊」。未來發展方面 Epic 表示持續為《要塞英雄》推出全新賽季內容、玩法、劇情與即時活動，同時逐步從 Unreal Engine 5 與 UEFN（Unreal Editor for Fortnite）過渡至 Unreal Engine 6，並計畫於今年底啟動「次世代 Epic」。

關鍵字：要塞英雄

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