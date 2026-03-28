《要塞英雄》熱度慘跌啟動裁員　千名員工失業曝Epic陷財務危機

記者黃冠瑋／綜合報導

高人氣遊戲《要塞英雄》過去就憑藉著與世界各地遊戲廠商、動漫電影合作產出不同內容，吸引無數粉絲前往遊玩。然而近日卻傳出遺憾消息，Epic Games宣布將啟動大規模裁員行動，影響恐超過1,000名員工，原因竟是由於《要塞英雄》玩家參與度持續下滑，導致公司財務不堪負荷，雖說艱難但這是必要的決定。

▼《要塞英雄》宣布啟動大規模裁員。（圖／翻攝自X／@Fortnite）

根據Epic Games執行長Tim Sweeny信中描述，自2025年開始，《要塞英雄》玩家參與度的下降意味著支出遠遠超出收入，而此次裁員是讓Epic更廣泛重組計畫的一部分，預計將在行銷、外部承包商以及縮減職缺等方面裁撤超過1,000名員工，以此達成超過5億美元（約新台幣155 億元）的成本削減目標。

對此，Tim Sweeny也指出，其面臨的困境並非個例，而是反映了整個遊戲產業面臨的更廣泛挑戰，包括成長放緩、消費者支出疲軟、成本結構惡化、當前世代遊戲主機銷售低迷，以及其他娛樂方式如串流媒體競爭了使用者的時間。即使是當前最成功的遊戲之一《要塞英雄》，也難以在各個賽季中維持穩定的玩家參與度。藉此Epic Games將採取各項措施，除了此次裁員外，還會提高遊戲內貨幣V-Bucks售價，並且將會把《要塞英雄》中火箭競速、彈道和節慶戰鬥舞台模式於2026年10月前陸續關閉。

另外，Sweeney也強調，此次裁員與AI完全無關，只是削減開支的一環，未來仍會持續推動新賽季的內容、遊戲玩法、故事劇情和線上活動，以及加速開發工具升級等，預計將把遊戲的虛幻引擎5和UEFN更新到最新技術虛幻引擎6，以此強化遊戲效能。