NVIDIA新技術玩家反彈　黃仁勳：我也討厭AI垃圾...但它不一樣

記者楊智仁／綜合報導

NVIDIA 最新一代影像升級技術 DLSS 5 公布後，爭議持續延燒。無論是玩家社群或開發者圈，都對這項新技術表達了明確質疑。對此 黃仁勳 在接受外媒訪問時坦言，他理解外界批評，甚至直言自己也不喜歡「AI 垃圾」。

▼黃仁勳再談自家新技術 DLSS 5 。（圖／路透）

黃仁勳表示，「我能理解他們的觀點，也知道批評從何而來，因為我自己也不喜歡 AI 垃圾。」他指出，現今大量 AI 生成內容逐漸出現同質化問題，「看起來都很漂亮，但卻越來越相似」，因此對批評者的擔憂抱持同理心。不過他也強調，將遊戲變成缺乏個性的「 AI 垃圾」，並非 NVIDIA DLSS 5 的目標或運作方式，黃仁勳解釋 DLSS 5 採用「3D 條件化」與「3D 引導」技術，並依據真實結構數據運作，確保每一幀畫面都忠於原始幾何設計。

黃仁勳補充說明，「角色與場景的幾何結構由藝術家決定，而我們的技術會在每一幀都忠實呈現這些設計。」他進一步將 DLSS 5 比喻為類似 toon shader（卡通著色器）的工具，能依據原始美術風格生成畫面，並尊重創作者意圖，而非取代或扭曲藝術設計，他強調，這項技術本質上只是提供開發者的一項新工具，而非強制使用的標準。

然而外界的疑慮仍未消退，過去包括 DLSS 超解析度與影格生成在內的技術，已逐漸從「選配功能」變成許多遊戲的「必要條件」，甚至在部分情況下，被用來彌補遊戲本身的技術不足，這也成為玩家反彈的重要原因之一。此次爭議中，一段與《惡靈古堡 安魂曲》相關的對比畫面尤其引發討論。畫面顯示主角 Grace Ashcroft 在套用新技術後外觀產生變化，進一步加深玩家對「AI 介入創作」的疑慮。