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《GTA6》新功能意外洩漏　前開發秒刪「破碎玻璃」網笑：51區

記者黃冠瑋／綜合報導

眾所期盼的《GTA6》距離預定11月發售時間越來越近，就有不少玩家開始猜測近期或許將會有遊戲最新消息。對此，就有人意外發現，一名曾參與遊戲多項開發的設計人員，在個人簡介中短暫提到《GTA6》將包含全新「破碎玻璃」系統，隨即便遭到刪除，消息曝光後，讓不少網友開玩笑表示，「51區有夠嚴格」。

▼《GTA6》新功能「破碎玻璃」意外洩漏。（圖／翻攝自《GTA6》）

▲▼《GTA6》新功能「破碎玻璃」意外洩漏。（圖／翻攝自《GTA6》）

關於開發者偶爾會在個人社群上不小心透露一些項目細節，其實根本見怪不怪。而此洩漏是，來自一名《GTA6》前開發人員。根據LinkedIn個人資料顯示，這位開發者是一名圖形程式設計師，曾在2020年2月至2023年4月期間就職於Rockstar Games，負責「下一代載具和道具程式化玻璃系統的開發」。除此之外，他也參與了多個渲染系統的關鍵部分，但真正掀起此次網上注意是關於這套全新「破碎玻璃系統」。

回顧過往系列細節，其實「破碎玻璃系統」早就存在，在前作《GTA5》中，玩家可以透過擊打方式擊碎玻璃，只不過這些玻璃會以預先設定的方式破碎，並且每次擊打的效果都一樣，包含裂痕、碎片大小和爆裂效果都相同。而此次《GTA6》全新「破碎玻璃」不同之處在於，玻璃的破碎是即時生成的，取決於玩家擊打玻璃的方式、位置和使用的武器、射擊、拳擊和爆炸都會造成不同的破碎效果，破碎的玻璃類型也會有所不同，像是汽車擋風玻璃、商店櫥窗或後視鏡。這大概也意味著可能會出現部分或永久性損壞，並且存在真實的物理互動（像是玻璃碎片如何下落、彈跳、滑動或對外部作用力做出反應），這都將大大增強遊戲的沉浸感。

儘管這種細節可能比較微妙，但它會影響玩家進行潛行、飆車追逐，甚至是當下決策的方式。畢竟，簡單來說這就是一款犯罪遊戲，當每次砸碎商店櫥窗的感覺都會有所不同，在體驗《GTA6》中搶劫任務，更能有全新不一樣感受。同樣，車輛槍戰的視覺效果也會更難以預測，擋風玻璃的破裂和碎片會以更貼近真實戰鬥強度的方式呈現。雖說目前所提到的全新「破碎玻璃系統」，在被發現後該名開發者便在短短幾小時內刪除，讓這件事情存在不確定性，但許多網友認為這樣刪除舉動，大大增加這則消息可靠性，畢竟外界都公認Rockstar Games對保密都嚴守到家，因此也被不少玩家調侃，「51區有夠嚴格」。

關鍵字：GTA6Rockstar Games

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