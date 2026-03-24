《航海王》動畫重製原因曝光：舊版節奏太慢...怕新世代看不下去

記者楊智仁／綜合報導

動畫製作公司 WIT Studio 社長 和田丈嗣 近日接受 YouTube 頻道《Ai Show》訪問，談及即將推出的《航海王》重製計畫，並說明與原版動畫的差異與製作理念，他坦言「過去動畫節奏已略顯過時，擔心新世代觀眾難投入作品。」

▼《航海王》動畫重製原因曝光。（圖／翻攝自One piece 推特）

談到為何在作品仍持續連載的情況下重製《航海王》動畫，和田丈嗣表示，契機來自原作者尾田榮一郎的想法，他指出，尾田曾提到《航海王》篇幅過長，擔心新世代觀眾難以像過去一樣投入早期內容。雖然他肯定原作漫畫與 Toei Animation 製作的舊版動畫，但也坦言過去的動畫技術與節奏已略顯過時。

和田丈嗣表示《航海王》將採用更現代化的製作方式，包括加快劇情節奏，並利用深夜時段播出優勢（原版動畫多為兒童時段播出）。他強調，新版本的目標不僅是重製，更希望超越多年來粉絲對《航海王》的既有印象，這對製作團隊而言既是挑戰也是壓力。而針對外界關心的「現代動畫技術」是否包含 AI 應用，《航海王》也做出回應，AI對動畫產業既是機會也是威脅，目前仍涉及法律與產業規範等問題尚待解決，WIT Studio與Production I.G目前對AI採取觀望態度。