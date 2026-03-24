《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」　龐大占地只算加減網驚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

慢活沙盒遊戲《寶可夢Pokopia》憑藉著類似《Minecraft》、《動物森友會》創意玩法，就收穫無數玩家好評，如今隨著時間過去，網上也出現許多各式各樣奇特創意作品。對此，其中就有玩家成功打造出一台可運作的「計算機」，雖說目前占地非常龐大並且功能只運算到加減，但對於許多人而言，仍感到相當讚嘆。

▼《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」。（圖／翻攝自X／@Tarnow0530）

事情其實是，一位名為たるの的日本玩家，在13日分享了關於不斷挑戰自我、建造各種奇觀的過程，其中就釋出自己利用《Pokémon Pokopia》中的素材製作出一個可顯示 0至7數字的「計數器」，起初還不太能運作，但該名玩家卻在短短一週後，將這台計算機成功打造完成。

從影片中可以看到，僅按下幾個按鍵，遊戲中類似最大數字螢幕便顯示4+2畫面，隨後便看到這台計算機背後，皆是放滿了密密麻麻的機關，最後たるの更是提到「歡迎參考使用」，雖說作者有說可以藉鑑參考，但許多網友都一致認為就算想完全複製，根本不太可能，畢竟那龐大建構，不是說想蓋就蓋。

另外，除了此次計算機外，該名作者還製作了音階面板礦車，行駛期間可以按出音符旋律，也有其他人製作布萊克海灘地下隧道，如此天馬行空作品，也再次展現了這款遊戲獨特創造性。