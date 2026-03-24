ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」　龐大占地只算加減網驚嘆

記者黃冠瑋／綜合報導

慢活沙盒遊戲《寶可夢Pokopia》憑藉著類似《Minecraft》、《動物森友會》創意玩法，就收穫無數玩家好評，如今隨著時間過去，網上也出現許多各式各樣奇特創意作品。對此，其中就有玩家成功打造出一台可運作的「計算機」，雖說目前占地非常龐大並且功能只運算到加減，但對於許多人而言，仍感到相當讚嘆。

▼《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」。（圖／翻攝自X／@Tarnow0530）

▲▼《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」。（圖／翻攝自X／@Tarnow0530）

事情其實是，一位名為たるの的日本玩家，在13日分享了關於不斷挑戰自我、建造各種奇觀的過程，其中就釋出自己利用《Pokémon Pokopia》中的素材製作出一個可顯示 0至7數字的「計數器」，起初還不太能運作，但該名玩家卻在短短一週後，將這台計算機成功打造完成。

從影片中可以看到，僅按下幾個按鍵，遊戲中類似最大數字螢幕便顯示4+2畫面，隨後便看到這台計算機背後，皆是放滿了密密麻麻的機關，最後たるの更是提到「歡迎參考使用」，雖說作者有說可以藉鑑參考，但許多網友都一致認為就算想完全複製，根本不太可能，畢竟那龐大建構，不是說想蓋就蓋。

另外，除了此次計算機外，該名作者還製作了音階面板礦車，行駛期間可以按出音符旋律，也有其他人製作布萊克海灘地下隧道，如此天馬行空作品，也再次展現了這款遊戲獨特創造性。

關鍵字：寶可夢Pokopia百變怪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

推薦閱讀

世代差距明顯！Switch登日青少年最愛品牌第二　全年齡跌至59名

《寶可夢Pokopia》神人打造「計算機」　龐大占地只算加減網驚嘆

《航海王》動畫重製原因曝光：舊版節奏太慢...怕新世代看不下去

玩太多RPG恐患上通關後憂鬱？　瑞斯研究稱「玩家易陷情感漩渦」

《賽馬娘》奪年度動畫！後段班逆襲雙季稱霸　歐美投票網揭獎項

Switch 2傳減產200萬台　任天堂股價一度重挫6%...多項因素曝光

《GTA 6》搶先玩機會？官方釋測試職缺...網勸退「其實超累」

《超級瑪利歐銀河》碧姬配音喊累　亂叫「害她狂吐」咬牙錄完

買高階顯卡竟收到洗衣粉？網提供證據亞馬遜拒退款　損失達10萬

日寶可夢玩家賣卡遭「假幣詐騙」　1千萬秒飛網困惑：這能中招？

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

官方釋測試職缺...網猜是《GTA 6》

Switch 2傳減產任天堂股價重挫

36歲機師收《寶可夢卡》價值破6000萬

Switch登日青少年最愛品牌第二

《航海王》動畫重製原因曝光

《寶可夢Pokopia》神人造計算機

《超級瑪利歐銀河》碧姬配音喊累

《暗黑破壞神IV》改動過快不好？

《魔獸世界》癱瘓玩家憑意念暢玩

《Pokopia》首波活動全攻略

最新新聞

Switch登日青少年最愛品牌第二

《寶可夢Pokopia》神人造計算機

《航海王》動畫重製原因曝光

玩太多RPG恐患上通關後憂鬱？

《賽馬娘》奪年度動畫！中段班逆襲

Switch 2傳減產任天堂股價重挫

官方釋測試職缺...網猜是《GTA 6》

《超級瑪利歐銀河》碧姬配音喊累

買高階顯卡竟收洗衣粉...平台拒退款

日寶可夢玩家賣卡遭假幣詐騙

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366