《賽馬娘》奪年度動畫！後段班逆襲雙季稱霸　歐美投票網揭獎項

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《賽馬娘》奪年度動畫！中段班逆襲雙季稱霸　歐美投票網揭獎項

記者楊智仁／綜合報導

知名海外動畫投票網站 Anime Trending 日前公開 2025 年動畫獎項，動畫《賽馬娘 灰髮灰姑娘》於第 12 屆 Anime Trending Awards 中奪下「年度動畫」大獎，成為本屆最大贏家，該作在 21 部入圍作品中，以 11,721 票奪得冠軍，《藥師少女的獨語 第二季》則以10,243 票獲得第二名。

▼《賽馬娘 灰髮灰姑娘》奪 Anime Trending Awards。（圖／翻攝自推特）▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自推特）

人氣 IP《賽馬娘》去年帶來日本國民賽馬「小栗帽」傳奇故事，日本甚至有「雖然不懂賽馬，但知道小栗帽」的話語，足見其超強影響力。根據 Anime Trending 回顧《賽馬娘 灰髮灰姑娘》第一季度初期表現並不突出，在 2025 年春季動畫榜首周僅排名第 26 名，之後一度在 20 名左右徘徊，直到第五周開始，作品人氣大幅攀升一舉衝進前 10 名，第六周進入第 5 名，並在第七周起一路登上榜首，且持續維持至 7 月完成逆襲。

進入 2025 年秋季的第二季度後，小栗帽新戰鬥舞台是「日本盃」聚集海外對手，還有自己永遠的勁敵「玉藻十字」，兩人之間的對決進入白熱化。作品表現更為強勢，開播前三周穩居第 2 名，隨後重返第 1 名並在後期長時間維持榜首位置。憑藉穩定且強勁的表現，《賽馬娘 灰髮灰姑娘》第一與第二季度分別拿下 2025 年春季與秋季的「當季動畫」第一名，同時也在兩季中皆獲選為「最受歡迎劇情作品」。

▲▼賽馬娘。（圖／翻攝自推特）

以下為 Anime Trending 2025 年度動畫獎項

• 年度動畫： 賽馬娘 灰髮灰姑娘
• 最佳男主角： 壬氏
• 最佳女主角： 小栗帽
• 最佳情侶： 凜太郎 × 薰子
• 最佳改編劇本：賽馬娘 灰髮灰姑娘
• 最佳動畫製作：賽馬娘 灰髮灰姑娘
• 最佳單集演出及分鏡： 《章魚嗶的原罪》第 1 話
• 最佳場景與視覺效果： 藥師少女的獨語 第二季
• 最佳聲優團隊： Re:從零開始的異世界生活 第三季
• 年度喜劇動畫： SPY×FAMILY間諜家家酒 第三季
• 年度劇情動畫： 章魚嗶的原罪
• 年度奇幻動畫： Re:從零開始的異世界生活 第三季
• 年度懸疑 / 心理動畫： 藥師少女的獨語 第二季
• 年度戀愛動畫： 薰香花朵凜然綻放

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