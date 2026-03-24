Switch 2傳減產200萬台　任天堂股價一度重挫6%...多項因素曝光

記者楊智仁／綜合報導

任天堂傳出調整新一代主機Nintendo Switch 2生產計畫，根據外媒報導，任天堂已將2026年1月至3月（第4季）的Switch 2產量由原先規劃的約600萬台，下修至約400萬台，減幅達200萬台，且減產措施可能延續至4月之後，消息曝光後，任天堂股價在午後交易一度下跌約6%，最低觸及8858日圓。

▼Switch 2傳減產200萬台任天堂股價挫 。（圖／記者蘇晟彥攝）

報導指出，此次減產主因來自去年年末銷售旺季表現不如預期，尤其是美國市場成長動能不足未達公司內部目標，此外，Switch 2同時面臨多重壓力，包括美國關稅政策與記憶體價格上漲，進一步影響整體市場表現。為刺激需求，任天堂未來不排除推出衍生機型或新版本以提振銷售。

影響年末銷售的重要原因之一，是2025年12月推出的《密特羅德 究極4 穿越未知》表現不佳，該作為系列新作，在美國市場原本備受期待，但年末期間銷量未達100萬套，對於大型作品而言屬於罕見的低迷開局。值得注意的是，本作自2017年公開以來經歷長期開發，被視為任天堂重點打磨的旗艦作品之一，此次表現不如預期，也對整體主機銷售動能造成影響。

任天堂已公開承認Switch 2需求不如預期，社長古川俊太郎於2月3日財報說明會中表示，海外市場表現「較預期略為疲弱」。相較之下，日本國內市場雖有價格較低但利潤有限的專用機型支撐需求，但若海外市場（特別是美國）無法有效成長，整體收益擴張將面臨困難。

此外，任天堂在最新財報中維持2026年3月止年度銷售目標為1900萬台，低於市場分析師平均預估的2000萬台，顯示公司對未來銷售展望相對保守，也側面反映年末銷售表現未達預期。知情人士指出，任天堂目前正針對需求放緩原因進行分析，但對長期市場前景仍抱持信心。內部討論認為，在Switch 2於2025年6月上市初期，市場供貨充足，可能導致原本應在下半年出現的需求被提前消化，進而影響年末銷售表現。