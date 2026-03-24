玩太多RPG恐患上通關後憂鬱？　瑞斯研究稱「玩家易陷情感漩渦」

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著遊戲產業逐漸影響人們生活，許多學者也開始關心起玩家情緒變化，像是先前指稱遊玩《薩爾達傳說》能更幸福。如今又有專家學者針對玩家通關遊戲後感想進行研究，竟意外發現完成RPG玩家，可能產生類似失落的情緒反應，也稱為「通關後憂鬱」，原因皆與玩家情感連結太深，導致反覆思考難回歸現實有關。

▼研究人員指稱RPG玩家通關後，恐會出現嚴重失落感。（圖／翻攝自X／@Dexerto）

這項研究是由瑞士洛桑社會科學與心理大學和斯特凡·巴托里應用科學學院的研究人員共同調查，並創建了世界上第一個用於測量遊戲通關後憂鬱情緒的量表，同時將研究成果發表在國際期刊《當代心理學》上。其中進行了兩項研究共涉及373名玩家，涵蓋各種類型的電子遊戲。在第一項研究中，研究人員分析了他們提出的測量量表。參與者完成了量表的初始版本以及幸福感和心理健康的測量。根據數據統計顯示，大多數參與者表示他們每天或時常都玩遊戲就佔69.5%。而最受歡迎的遊戲風格，在單人遊戲就佔30.6%，至於與好友組隊遊玩則是佔19.0%。

後續第二研究更是把這些對象詢問四個面向，包含遊戲相關的反覆思維（關於劇情的侵入性想法）、具有挑戰性的體驗結局、重玩遊戲的必要性，以及對其他遊戲產品失去興趣等。調查後發現，遊戲通關後憂鬱是一種非常複雜的現象，被視為一系列相互關聯且具有挑戰性的體驗，並且在遊戲相關的反覆思維中是表現更是強烈，相對地憂鬱情緒越深，對其他事務興趣缺失就越嚴重。不過，研究團隊也強調，目前仍無法確定是遊戲引發情緒變化，或是原本心理狀態影響玩家的遊戲體驗，相關因果關係仍待進一步釐清。

對此，SWPS大學心理學家Kamil Janowicz就表示，「當遊戲變得越來越精緻，體驗早已不只是娛樂。對許多人而言，完成一款長時間投入的作品，不只是滿足，也可能帶來情感上的挑戰」，而這類情緒往往會出現在劇情結束、角色關係終止後，所產生的失落感，尤其是RPG 玩家會建立強烈的情感連結，因此更容易引發「通關後憂鬱」，有點類似於與重要關係告別，或人生某個階段結束時的感受，一旦陷入就必須要一定時間才能走出。