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《GTA 6》搶先玩機會？官方釋測試職缺...網勸退「其實超累」

記者楊智仁／綜合報導

萬眾矚目的《GTA 6》距離上市似乎越來越近，隨著目前預定的 11 月發售時間逼近，開發商 Rockstar Games 尚未傳出第三度延期的消息，市場普遍認為遊戲開發進度仍在正軌上，近期 Rockstar 也開始擴大測試人力，也讓網友開始猜測《GTA 6》已進入最終階段。

▼Rockstar釋測試職缺...網猜是《GTA 6》。（圖／翻攝自Rockstar）▲▼GTA 6。（圖／翻攝自Rockstar）

上個月《GTA 6》已在 Sony 的 PlayStation 平台出現商店 ID，這通常被視為開放預購前的重要前置動作，也進一步強化遊戲即將上市的可能性。而根據外媒報導，Rockstar 近期在印度邦加羅爾工作室釋出多項「助理QA測試員」職缺，並已在 LinkedIn、Glassdoor 等平台同步刊登，雖然職缺內容並未直接提及《GTA 6》，但由於目前 Rockstar 主要開發重心集中於該作，外界普遍認為這些職缺正是為《GTA 6》上市前測試所準備。

消息曝光後，Reddit 上掀起熱烈討論，不少玩家表達想搶先體驗遊戲的興奮，但也有人分享測試工作的辛苦之處，有從事測試工作的網友指出，QA 測試需要詳細記錄每個錯誤發生的條件、重現步驟與相關數據，對開發團隊來說至關重要，但過程相當繁瑣，甚至可能影響正式遊玩時的體驗，因此建議單純想「搶先玩」的玩家三思。

也有網友開玩笑表示，甚至可能有人願意為了測試《GTA VI》而申請印度工作簽證，顯示遊戲期待度之高。整體來看，無論是商店動向或測試人力擴編，都顯示《GTA VI》開發仍在穩定推進中。隨著測試工作持續強化，目標是在正式推出時提供更完善的遊戲體驗。

關鍵字：GTA 6

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