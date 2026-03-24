買高階顯卡竟收到洗衣粉？網提供證據亞馬遜拒退款　損失達10萬

記者楊智仁／綜合報導

近期一起離譜的電商事件引發熱議，一名印度消費者透過 Amazon 購買高階顯示卡 NVIDIA GeForce RTX 5090，卻在開箱後發現內容物竟是一包洗衣粉，即使提供完整開箱影片與重量證據，平台仍拒絕退款，引發外界對電商平台監管與顯卡詐騙問題的關注。

▼買高階顯卡竟收到洗衣粉。（圖／記者葉國吏翻攝）

根據Reddit用戶分享，當事人 Harsh Raj 透過 Amazon 印度購買一張 32GB 版本的 RTX 5090 Windforce OC 顯示卡，訂單採用「Fulfilled by Amazon」配送服務於 3 月 14 日收到商品。然而在開箱時，卻發現外盒雖為顯卡包裝，但內部封條已遭破壞，並貼有疑似偽造條碼，打開後竟是一包約 1 公斤的 Ghari 洗衣粉，與實際商品完全不符。

事件發生後，消費者隨即向Amazon申請退款，並提交完整開箱影片作為證據，此外，配送標籤顯示包裹重量為1.56公斤，明顯更接近洗衣粉重量，而非正常 RTX 5090 顯卡應有的約 2.5 至 3 公斤。儘管證據明確，Amazon 在經過 8 天調查後仍拒絕退款申請，引發大量網友討論。

該事件也反映出當前顯卡市場的亂象。由於全球記憶體供應短缺，高階 GPU 如 RTX 5090 產量受限，導致價格飆升、供不應求，進而成為詐騙集團鎖定目標。本次涉案賣家「Fab World Point」被指出在同一周內疑似詐騙多名買家，甚至有其他消費者在平台評論中回報同樣收到洗衣粉的情況。據了解，該顯卡售價高達 3200 美元 ( 約 10 萬台幣 )，損失金額相當可觀。