《決勝時刻：現代戰爭》同上人數狂飆6萬　1折下殺百元吸粉回鍋

記者黃冠瑋／綜合報導

動視暴雪旗下射擊遊戲《決勝時刻：現代戰爭》在2019年推出時，就因為疫情關係延後至2023年於Steam上發行，再加上《現代戰爭III2023》快要推出，導致遊戲人數始終停滯不前。不過如今遊戲人數卻迎來大爆發，上週末在Steam上同時上線人數飆破6萬，原因竟然是官方祭出1折百元優惠，吸引不少新舊玩家遊玩。

▼《決勝時刻：現代戰爭》同上人數狂飆6萬。（圖／翻攝自《決勝時刻：現代戰爭》Steam）



《決勝時刻：現代戰爭》2019年版本是由動視工作室Infinity Ward所開發，也是同名系列的重啟作品，是針對2007年名作《決勝時刻4：現代戰爭》進行全面重構，而此次在戰役模式中玩家將跟隨英國空降特勤團「普萊斯上尉」，穿梭於歐洲與虛構中東國家烏茲克斯坦執行極密任務。

照理來說遊戲翻新的上市初期會吸引不少玩家前往遊玩，但恰巧這款遊戲原預計在2019年於Steam上推出時，碰上了席捲全球的疫情，也因此遊戲不得延後至2023年，然而正好趕在同系列《現代戰爭III2023》快要推出前後，所以遊戲推出後人數始終保持著1,000人上下，最高同時上線也僅約3,600人。

不過根據近期SteamDB顯示，本作同時上線人數，在20日時從1500人一路暴衝，在週末最高峰甚至達到61,667人，與先前相比足足相差60倍，而這突然人氣爆發主要原因其實都跟目前所展開的「1折下殺活動」有關，從原價新台幣1,874 元下跌至僅需要187元就能入手，如此吸引人價格，也成功帶動新舊玩家重溫這款遊戲魅力，至於此次特價活動預計將持續至3月27日為止。