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童年興趣變投資！36歲機師收藏《寶可夢卡牌》價值破6000萬

記者楊智仁／綜合報導

來自香港、36 歲的商業機師 Kenneth Ho，白天駕駛飛機穿梭各地，私下則是一名資深寶可夢卡牌收藏家。他目前所持有的收藏，在市場上的估值已達 150 萬至 200 萬美元（約新台幣 4800 萬至 6400 萬元），將童年興趣轉化為兼具情感與投資價值的資產。

▼Kenneth Ho 資深寶可夢卡牌收藏家。（示意圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，Ho 收藏之路始於 1990 年代，《寶可夢》卡牌問世後迅速風靡全球，成為當時孩童與玩家間的熱門嗜好，不過在高中與大學期間他一度中斷收藏。直到 COVID-19 疫情封鎖期間，許多人重新拾起興趣，Ho 也重返卡牌世界，並開始投入更為系統性的收藏，他目前會定期關注新卡推出，並參與每 2 至 3 個月一次的新產品發售。

Ho 收藏中最具價值的卡牌，包括 2016 年推出的「披著噴火龍X斗篷的皮卡丘」與「瑪利歐扮裝皮卡丘」，近期市場成交價分別達 2.7 萬與 3.42 萬美元。他也提到，當年僅以約 100 美元購入的未開封卡盒，如今已能轉售至數千美元。若卡牌附有繪師親筆簽名，其價值甚至可能提升 10 倍。

儘管回報潛力可觀，Ho強調收藏並非「輕鬆賺錢」，市場價格可能波動，且資金可能長時間卡在難以快速變現的收藏品中。他將卡牌視為一種另類投資，預期在未來 5 至 10 年間仍具成長潛力，但同時也提醒需謹慎評估風險。對 Ho 而言，《寶可夢》卡牌不僅是投資工具更承載童年回憶，他表示，若能同時享受收藏過程並帶來潛在收益，才是這類資產的真正價值所在。

關鍵字：寶可夢

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