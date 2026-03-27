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《刺客教條暗影者》週年回顧　「自豪推出」感嘆：發售就是奇蹟

記者黃冠瑋／綜合報導

從上市前被看衰再到評價反轉的《刺客教條：暗影者》，如今遊戲距離發售已滿1週年，對此官方也展開了直播慶祝紀念活動，同時Ubisoft 美術總監Thierry Dansereau也接受了外媒專訪，直言對於遊戲能成功發布感到非常自豪，也認為是一種「奇蹟」，同時該遊戲技術也將為後續系列增添更多助力。

▼《刺客教條：暗影者》發售一週年。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

▲▼《刺客教條：暗影者》發售一週年。（圖／翻攝自twitter／@assassinscreed）

根據外媒報導，Ubisoft美術總監Thierry Dansereau參與訪問時提到，在前陣子參加2026 DICE大會後，讓他感觸良多，許多同業開發者都一致認為，在現今複雜的開發環境下，能夠發布任何一款遊戲都是一個小小的「奇蹟」，因此他也對於去年能發布《刺客教條：暗影者》感到相當自豪，畢竟作為一款老牌IP，《刺客教條》本身就會牽扯到許多人，而開發這款遊戲就相當於一種團體挑戰。

此外，他也提到在過去一年，最大的成就就在於做了很多改進，像是跑酷、潛行、戰鬥等方面都得到了提升。在所有系統中，都運用了許多新的技術，他也相信這些技術會成為未來《刺客教條》系列的基石。如今隨著去年更新一次大型DLC以及跨足 Switch 2平台，也宣告《刺客教條：暗影者》迎來最終版本，官方也將把主要開發轉向於先前所證實《刺客教條：黑旗重製版》製作，以及後續新作Hexe（女巫）計畫開發。另外，關於《刺客教條》影集也在近期證實正在製作當中，其中故事將會是以遊戲中沒有的原創故事去發展，背景將回到古羅馬時期，大約西元64年所著名的歷史事件「羅馬大火」，探討當時的基督教迫害。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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