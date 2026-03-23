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《排球少年》全新手遊公開！完整養成「打造個人巔峰之路」

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《排球少年!!》全新智慧型手機遊戲《排球少年!! ALL Challengers》正式宣布開放事前登錄，官方同步公開前導視覺圖與宣傳PV，為粉絲揭開遊戲內容面紗。作為系列首款本格育成型手遊，本作以「打造屬於自己的巔峰之路」為核心概念，主打自由培養角色與組建專屬隊伍的玩法。

▼《排球少年!! ALL Challengers》。（圖／翻攝自推特）▲▼排球少年。（圖／翻攝自推特）

《排球少年!! ALL Challengers》為《排球少年》系列首度推出的完整養成遊戲，玩家將可透過描繪精緻的2D動畫演出與全新繪製插圖，搭配錄製語音沉浸於角色培養過程。遊戲中玩家可依據自身策略選擇培養方向，透過安排訓練菜單提升選手能力，並自由編成隊伍參與比賽挑戰頂點。

《排球少年》原作為集英社《週刊少年Jump》連載漫畫，故事描述烏野高中排球部主角日向翔陽，立志成為傳說中的「小巨人」，與天才舉球員影山飛雄等隊友一同奮戰的青春故事。系列漫畫累計發行量已突破7500萬冊，動畫自2014年起推出四季累積人氣，2024年劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》更創下全球票房突破200億日圓成績。此外，官方也已確認將推出續篇劇場版《排球少年!! VS 小巨人》，以及特別動畫「排球少年!! 怪物們的去向」。

關鍵字：排球少年

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