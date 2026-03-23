《赤血沙漠》不支援Intel顯卡建議玩家退款　Intel回：非常失望

記者楊智仁／綜合報導

由 Pearl Abyss 打造《赤血沙漠》為近期討論度相當高的作品，周末 Steam 同時上線人數突破 24.8 萬人，不過遊戲仍面臨最佳化與操作介面等問題，如今官方確認目前不支援 Intel 旗下 Arc 顯示卡，甚至在官方 FAQ 中建議相關用戶申請退款。

▼《赤血沙漠》不支援Intel顯卡建議退款。（圖／翻攝自Steam）

目前使用 Intel Arc 顯卡的玩家在啟動《赤血沙漠》時，會直接跳出「顯示裝置目前不受支援」的錯誤訊息，導致遊戲無法運行，雖然 Pearl Abyss 已明確表示目前尚未支援 Arc 顯卡，但官方同時建議玩家可依購買平台的退費政策申請退款，間接顯示短期內可能不會推出相關支援。

對此，Intel 發表聲明回應，表示對於旗下顯卡用戶無法遊玩感到「非常失望」，並強調早在開發期間便多次主動聯繫 Pearl Abyss 提供協助。Intel 指出，過去數年間已向對方提供多世代產品的早期硬體、驅動程式與工程支援，包括Alchemist、Battlemage，以及應用於筆電的 Meteor Lake 與 Lunar Lake 等平台，協助測試與最佳化遊戲效能，然而最終仍未獲得支援，Intel 也將責任指向開發商，表示相關決策細節應由 Pearl Abyss 說明。

雖然 Intel 獨立顯卡在市場佔比仍偏低，根據 JPR 最新報告僅約 1%，遠落後於 AMD 與 Nvidia，但其顯示技術已廣泛應用於筆電平台，影響用戶數量仍相當可觀。值得注意的是，問題似乎不僅限於 Arc 顯卡，Steam 討論區中，已有超過百則相關回報，部分使用 AMD 與 Nvidia 顯卡的玩家也遇到類似錯誤訊息。Intel 則強調，團隊仍願意提供技術協助，並持續致力於確保遊戲能在各類硬體上順利運行。