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《暗黑破壞神IV》改動過快不太好？　暴雪坦言：難但過時必須改

記者黃冠瑋／綜合報導

《暗黑破壞神IV》上市初期就曾因為體驗超痛苦、掉寶、升等機制設定，讓多數玩家感到折磨，幸虧後續憑藉著多次改動，才讓評價逐步回升。不過近期就有玩家提到頻繁且大幅度機制變動，恐會讓部分休閒玩家備感壓力，對此暴雪則承認，知道玩家難以跟上，但為了確保遊戲長遠發展，因此過時內容必須盡早修正。

▼《暗黑破壞神IV》新職業「術士」即將在四月登場。（圖／翻攝自暴雪）

▲▼《暗黑破壞神IV》新職業「術士」即將在四月登場。（圖／翻攝自暴雪）

根據外媒報導，自2023年發售以來，《暗黑破壞神4》幾乎一直處於不斷變化之中，過去幾年裡，開發團隊多次在重大更新中顯著地調整了戰利品系統、終局首領、怪物行為和遊戲難度。此外，每隔幾個月就會推出新的賽季，每個賽季都會引入限時機制和新功能。對此，《暗黑破壞神4》遊戲總監Zaven Haroutunian則表示，「暴雪知道《暗黑破壞神4》頻繁的改動並不理想，尤其是對於那些無法知道最前線資訊的休閒玩家而言，要跟上《暗黑破壞神4》的更新步調真的很難」。

然而一旦遊戲中的某個部分運作表現不佳，暴雪就會對此高度重視，他並不認為「有人會樂見遊戲中存在著過時且無用的內容，讓它們留在那裡無法發揮作，且不做出貢獻」，因此Haroutunian也強調，這些變革性的更新在某種程度上是動作角色扮演遊戲（ARPG）的自然「過渡」，而這類型現象是玩家必須去面對，暴雪也無法避免這一點，其他遊戲更是如此。

另外，《暗黑破壞神IV》下次更新預計於4月28日上線，屆時將推出第二部資料片《暗黑破壞神IV：憎恨之王》，除了先前釋出的兩個全新職業「聖騎士」與「術士」外，還會大幅重製職業技能樹，徹底移除被動技能，並引入一個全新的12級難度系統，該系統類似於《暗黑破壞神3》機制。至於遊戲正處於第12賽季「殺戮賽季」，同時暴雪也提到這是相較之下較短賽季，屆時將會有更多全新內容帶給大家。

關鍵字：暗黑破壞神

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