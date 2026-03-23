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《航海王》喬巴化身「無國界醫生」大使　有望親參與救援現場

記者楊智仁／綜合報導

人氣漫畫《航海王》中的經典角色東尼東尼·喬巴，正式獲任為無國界醫生（MSF）公認支持者，該消息於日前東京舉行的「無國界醫生×喬巴 公認支持者就任發表會」上正式公布。這次跨界合作不僅象徵知名動漫IP與國際人道組織之間的結合，也被視為將娛樂影響力轉化為公益行動的重要嘗試。

▼《航海王》喬巴化身「無國界醫生」大使。（圖／翻攝自推特）▲▼航海王。（圖／翻攝自推特）

此次合作的主要目的，在於讓更多人了解無國界醫生所進行的醫療與人道援助行動，同時提升大眾對戰爭、傳染病、天災以及醫療資源不足地區現況的認識。活動現場由無國界醫生國際會長賈比德·阿布德爾莫奈姆醫師、集英社《ONE PIECE》媒體負責編輯長中野博之，以及作家伊藤誠晃等人共同出席，喬巴角色也一同登場。阿布德爾莫奈姆表示，未來不排除讓喬巴實際參與海外計畫或造訪救援現場，透過角色的影響力，讓更多人認識MSF的活動。

中野博之指出，此次合作最重要的不只是宣傳組織本身，更希望透過喬巴的形象，讓全球更多人產生共鳴與關注，他提到《航海王》中的劇情，強調人們因感動而產生改變的力量，期盼喬巴也能帶來類似的正向影響，讓人們因看見、接觸而產生情感連結。長期採訪無國界醫生的作家伊藤誠晃則表示，許多投入該組織的醫療人員，其動機並非名利而是出於純粹的人道精神，這樣的故事讓他深刻感受到人性中的善意仍然存在。

關鍵字：航海王

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