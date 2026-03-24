日寶可夢玩家賣卡遭「假幣詐騙」　1千萬秒飛網困惑：這能中招？

記者黃冠瑋／綜合報導

寶可夢集換式卡牌《TCG》可說是近幾年粉絲們喜愛的卡牌之一，不過卻也衍生出盜竊、詐騙、黃牛抬價、垃圾亂扔等問題。如今又再度傳出日本東京一名熱愛寶可夢卡牌玩家，在販賣手中三張稀有寶可夢卡時，竟遭到三名不法之徒以「假捆鈔票」方式騙取1千萬，讓不少網友感到困惑，這種老套ACG劇情，還能中招。

▼日本《寶可夢》卡牌玩家遭老套詐騙。（示意圖與本案無關／翻攝自Getty Images）

事情其實是近期日本警方逮捕了三名涉嫌寶可夢卡牌詐騙的男子，根據描述，這三名罪犯與一名位於東京的受害者約定以5,100萬日圓（約新台幣1,006萬元）的價格購買三張稀有寶可夢卡牌，起初這三名男子森野徹（38歲）、竹村淳（54歲）和幸田英二（52歲），先是與受害者約定在東京一家飯店見面，並口頭承諾願交付約定金額，在交易期間，這三名歹徒為了掩人耳目，向這名受害者展示了裝滿一綑綑鈔票的紙袋，並打開向受害者展示，以此博取他的信任。

然而在交付金錢離開飯店過後，該名受害者竟恍然發現每捆鈔票中只有最上面的1萬日圓（約新台幣18,600元）是真鈔，其餘的都只是類似鈔票大小的紙片。因此，受害者最終只拿到了100萬日元（約新台幣20萬元），而不是承諾的5,100萬日元（約新台幣1,006萬元），讓這名受害者憤而報警，最終這三名男子也遭到逮捕。

事件曝光，也迅速引起許多網友關注，其中就對於這起詐騙手法感到驚訝，許多人認為，「這些假捆鈔票看起來太像ACG的老套情節，不太可能是現實生活中被拿來作案的手法， 居然真的有人會中招」，「正常情況下也要數錢，至少數一捆吧」，另外則有人指出，「該三名男子可能是利用一種犯罪心理，猜測賣家會因為以為買家會準備好正確的金額，並且會檢查，所以才沒有確切核對，不過確實誇張」。雖說最終這名受害者損失已找回，但也讓寶可夢卡牌問題再度顯現，因此沒建立起足夠安全的出售方式，這類騙局很可能還會繼續發生。