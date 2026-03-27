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人氣VTuber突宣成立個人事務所　重啟音樂夢霸喊：不退hololive

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive高人氣VTuber星街彗星近期在出道8週年紀念表演上拋出震撼彈，宣布將成立個人事務所Studio STELLAR，同時預告舉辦個人至今最大規模東名阪福巡演計畫。消息曝光後引起廣大粉絲不安，深怕事情結束就此畢業，對此本人則出面澄清，未來將會繼續維持hololive旗下成員身分，此次成立只是個人夢想規劃。

▼星街彗星宣布成立個人事務所。（圖／翻攝自YouTube／Suisei Channel）

▲▼星街彗星宣布成立個人事務所。（圖／翻攝自YouTube／Suisei Channel）

關於此次個人事務所Studio STELLAR成立其實早有端倪可循，早在3月16日星街彗星便透過JR澀谷站前的大型街頭廣告預告會有「重大發表」，不過當時許多粉絲認為會不會是提前畢業前兆，因此正當星街彗星近日演出週年紀念演唱會，在後續突然走向後台，接起社長Yagoo電話獲得祝福的畫面時，讓不少粉絲捏一把冷汗。然而最終卻迎來大反轉，星街彗星宣布將成立個人事務所「Studio STELLAR」，責人為社長兼執行長髙橋政記，以及代表董事大澤創太。

對此，星街彗星也分享此次成立的心路歷程，「和以前相比，現在已經能被更多人看見，但還是有許多必須跨越的高牆，在這樣的想法當中，成立個人事務所視為突破現狀的重要一步」，她也很感謝COVER公司與hololive等相關團隊鼓勵與幫忙。至於粉絲所擔心是否就此畢業，她則出面承諾，不會退出hololive，未來還是會繼續維持hololive旗下成員身分直播與歌唱，個人事務所則是為了能更有效處理未來演唱會事項才成立，以此強化個人藝術家與音樂活動，希望粉絲能繼續支持下去。

另外，除了確定規劃個人演唱會「Once Upon a Stellar」巡演外，她也宣布會與知名音樂製作人井上拓（TAKU INOUE）組成的音樂專案「Midnight Grand Orchestra」，繼續創作作品，同時釋出了全新單曲MV「Primadonna」，期許邁向頂尖虛擬偶像之路。

關鍵字：hololive星街彗星

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