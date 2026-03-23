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《英雄聯盟》BLG奪下FST冠軍！擊敗G2終結近三年國際賽冠軍荒

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》First Stand 來到尾聲，由 LPL 第一種子 BLG 與歐洲黑武士 G2 展開正面對決，儘管 G2 首局先下一城，但後續 BLG 在前期節奏及團戰都更勝一籌，最終他們 3-1 擊敗 G2，奪得今年《英雄聯盟》首個國際賽冠軍。

▼《英雄聯盟》BLG奪下FST冠軍。（圖／翻攝自lolesports）▲▼BLG 奪冠。（圖／翻攝自lolesports）

作為 LPL 第一種子，BLG 僅在第一個系列賽打滿五把，接下來兩個 BO5 全部都是 3-0 直接帶走挺進冠軍戰，而說到今年 First Stand，歐洲代表 G2 絕對是最讓人驚豔的隊伍，在眾人不看好情況下連斬韓國一二號種子，甚至 3-0 擊敗賽前堪稱魔王等級的 Gen.G 殺入決賽，今日他們與 BLG 上演一場激烈對決。

前三局雙方碰團相當激烈，BLG 靠著對線及團戰發揮先取得 2-1 聽牌，來到關鍵第四局 BLG 前期同樣佔據優勢，不過一波進野大爆炸，反而讓 G2 看到反擊機會，中間 G2 甚至握有 3k 經濟領先。不過 BLG 馬上冷靜下來，透過 Bin 卡蜜兒邊線的分帶還有抓人逐步縮小經濟差距。

24 分鐘趁著 G2 去抓卡蜜兒的時候，BLG 果斷開啟巴龍，雖然過程相當驚險，他們還是拿下了大物件，G2 急著想去動下半部小龍，然而撤退過程被對方找到機會瞬間擊殺三人，有著巴龍 Buff 的 BLG 趁勢一波結束掉遊戲，拿下這次 FST 的冠軍，同時終結 LPL 長達兩年多 ( 1036 天 ) 的國際賽冠軍荒。

關鍵字：英雄聯盟

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