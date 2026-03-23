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《鬼滅之刃》初版飆30萬日圓掀熱議...漲600倍網：根本投資

記者楊智仁／綜合報導

近期日本二手交易平台 Mercari 出現一筆引發熱議的交易：一本 2016 年出版、未拆封且品項良好的《鬼滅之刃》第 1 集初版，開價高達 30 萬日圓（約新台幣6萬元），竟在短短 5 分鐘內迅速售出，震撼收藏圈與動漫社群。

▼《鬼滅之刃》初版開價高達 30 萬日圓。（圖／翻攝自推特）▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

《鬼滅之刃》最初於 2016 年在《週刊少年Jump》連載，伴隨著動畫在全球掀起熱潮，截至 2025 年本作累積發行量（含電子版）已達 2.2 億冊，在日本歷代所有漫畫中排行第六，其聲勢與 9 年前不可同日而語。近期在日本二手交易平台 Mercari，更出現開價高達 30 萬日圓的《鬼滅之刃》第 1 集初版，讓網友驚呼，「2016 年大概 500 日圓，10 年直接變 600 倍這比投資還賺吧」，甚至有人感嘆，「如果當時買了 3 本，現在就能賺接近百萬日圓了。」

不少收藏玩家指出，初版本身雖有價值，但真正讓價格飆升的關鍵在於「初版書腰」，也有網友開始動起收藏念頭，「如果再多放一段時間，價格還會繼續上漲嗎？」不過，也有人對交易真實性抱持懷疑態度，「這種交易到底是真的賣掉，還是洗錢操作其實很難說。」

也有網友翻出  1997 年初版未拆封的《航海王》第一集交易紀錄，曾經賣到 70 萬日圓天價，不過也有實際賣家分享不同經驗表示，自己從動畫化前就開始追《鬼滅之刃》，手上擁有第 1 至 20 卷的初版，並在 Mercari 以 2 萬日圓出售，但「一直都賣不出去」。

關鍵字：鬼滅之刃

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