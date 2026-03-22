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復職仍被架空？《深海迷航2》CEO怒控發行商無視法院判決

記者楊智仁／綜合報導

《深海迷航 2》開發權爭議持續延燒，繼法院裁定恢復開發商 Unknown Worlds 原 CEO 職位後，發行商 Krafton 如今再遭指控無視法院命令，稱《深海迷航 2》已準備好於 5 月進入搶先體驗階段。雙方法律戰再度升溫。

▼《深海迷航 2》爆出2.5 億美元獎金爭議。（圖／翻攝自Steam）▲▼《深海迷航 2》爆出2.5 億美元獎金爭議。（圖／翻攝自Steam）

事件起於去年，Krafton 解雇 Unknown Worlds 高層，包括 CEOTed Gill、共同創辦人兼創意總監 Charlie Cleveland，以及技術總監 Max McGuire，理由是三人「缺乏核心領導力」，並指控其辜負玩家信任。然而三人反駁，指稱 Krafton 刻意在《深海迷航 2》延期前將他們解職，目的是阻止遊戲以搶先體驗形式推出，藉此避免達成銷售門檻，從而不需支付高達 2.5 億美元的團隊獎金。

美國德拉瓦衡平法院本周裁定支持原告，下令 Gill 恢復 CEO 職位，並要求 Krafton 立即恢復其 Steam 平台權限，同時不得干預其對《深海迷航 2》搶先體驗發售的決策權。此外，判決亦將該筆 2.5 億美元獎金的計算期限延長至 2026 年 9 月 15 日，並指出開發團隊依合約仍可進一步延長至 2027 年 3 月 15 日。

然而就在判決後隔日，現任負責 Unknown Worlds 營運的 Steve Papoutsis 向員工發出內部備忘錄，稱《深海迷航 2》已準備好於 5 月進入搶先體驗階段。此舉引發原開發團隊不滿，其律師指控 Papoutsis 在法院裁定後已無權決定發售時間，相關決策應由 Gill 主導。律師團更在提交法院的文件中指出，Krafton「為自身利益宣布發售時程，未考量對遊戲、團隊及玩家社群的影響，更無視法院裁定」。

開發團隊進一步質疑，Krafton可能「刻意外流」該備忘錄並低調確認發售資訊，藉此降低市場關注度與初期銷售表現，避免觸發 2.5 億美元的獎金條款。對此，Krafton 方面否認所有指控，強調該備忘錄僅是回顧過去內部里程碑評估結果，並未正式宣布發售計畫也未影響 Gill 的決策權。

關鍵字：深海迷航2

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