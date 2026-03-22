微軟面信任危機低頭改善Win11　不狂塞AI更新優化、調整一次看

記者楊智仁／綜合報導

Microsoft 近月在 Windows 11 上面臨用戶信任下滑與 AI 功能爭議的雙重壓力。隨著外界對作業系統加入大量 AI 功能、以及整體使用體驗的不滿逐漸升高，微軟年初曾承諾將重建用戶對 Windows 的信任。如今負責人 Pavan Davuluri 進一步公布改善計畫，預告 Windows 11 將迎來一系列重大調整。

▼微軟預告Windows 11迎重大調整。（圖／取自免費圖庫Pexels）

針對近年快速擴張的AI功能，微軟釋出收斂訊號，內建助理 Copilot 過去被廣泛整合至各類系統元件，引發部分用戶反感。Davuluri 指出，未來將更審慎安排 Copilot 的出現位置與使用方式，並減少在剪取工具、相片、Widgets 與記事本等應用中的干擾程度。

除了介面與功能調整，微軟也將改善更新體驗，讓系統更新不再過度打擾使用者，並提供更多延後更新的彈性。同時，檔案總管效能、搜尋準確度、系統記憶體使用，以及藍牙與 USB 裝置穩定性等面向也將同步優化，包含開始選單與任務列在內的核心元件整體反應速度亦會提升。

儘管微軟提出多項改善方向，部分關鍵爭議仍未被觸及，例如強制登入 Microsoft 帳號的設計仍未出現在本次說明中。此外，「更審慎使用Copilot」的實際執行方式仍存在不確定性，未來是否真正減少干擾，仍有待觀察。另一方面，Windows 10 儘管已於 2025 年 10 月終止支援，仍維持高度使用率，微軟提供的一年額外安全更新，讓部分用戶得以暫時延後升級，但隨著期限逐步逼近，多數使用者最終仍將轉向 Windows 11。