男友遠端代打？泰女電競選手國際賽作弊曝光　兩人被判三個月

記者楊智仁／綜合報導

泰國電競圈爆出重大作弊事件，一名女性選手因在國際賽事中找男友「代打」參賽，法院認定兩人行為不僅違反法律，也對電競產業的公正性以及國家形象造成負面影響，因此判處 6 個月徒刑，由於其後坦承犯行並配合調查，最終刑期減為 3 個月拘留。

▼泰女電競選手找男友代打被判刑。（圖／翻攝自@ThaiEnquirer推特）

根據外媒報導，泰國前國家隊選手 Naphat Warasin（遊戲ID：Tokyogurl）在 2025 年東南亞運動會期間，於《傳說對決》女子賽事中作弊，事件起因於賽事期間官方察覺比賽操作異常，進而展開調查，最終證實 Warasin 將個人帳號提供給職業選手男友 Cheerio 使用，讓對方透過遠端登入代替她出賽，她不僅共享帳密，還透過外部通訊工具即時協調，使整起作弊行為得以規避賽事規範與系統監控。

該事件在比賽進行期間即被揭發，導致 Warasin 當場被取消資格，泰國代表隊也因此退出該項賽事，隨後警方介入調查，並查扣相關設備與對話紀錄，完整還原作弊過程。檢方依泰國《電腦犯罪法》對兩人提起訴訟，指控其未經授權存取系統並操縱競賽結果，破壞比賽公平性，法院認定兩人行為不僅違反法律，也對電競產業的公正性以及國家形象造成負面影響，因此原先判處 6 個月徒刑，不過，考量兩人認罪態度，法官最終將刑期減為 3 個月。