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歐洲新規上路！Switch 2電池將可自行更換　玩家也能自己修

記者楊智仁／綜合報導

歐盟於 2023 年制定的電池新規將改變電子產品設計方向，根據規定，自 2027 年 2 月起所有內建可攜式電池的裝置，必須支援使用者「容易拆卸與更換電池」，降低環境負擔並落實「維修權」。在此規範下，包括任天堂 Switch 2 在內的產品也將進行相應調整，未來 Switch 2 主機與 Joy-Con 2 控制器所搭載的鋰離子電池，都需改為可由使用者安全拆卸與更換的設計。

▼歐洲Switch 2電池將可自行更換 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

過去雖然可透過原廠維修更換電池，但若自行拆機或委託非原廠業者處理，往往會導致保固失效，長期以來被認為對消費者不利。隨著規格調整，使用者只要取得替換電池，即可自行進行更換作業，雖然仍需自行承擔風險，但未來也可自由選擇價格較低的第三方相容電池，提升維修彈性與成本效益。

由於此類設計變更屬於法規強制要求，影響範圍並不僅限於任天堂，索尼已率先因應政策，在歐洲市場調整 PlayStation 5 的 DualSense 控制器設計，自 2025 年底起支援電池更換。至於未來產品會採用何種具體設計，目前仍未確定，可能的方案包括類似早期手機或掌機，透過可拆式背蓋直接更換電池；另一種則是需透過螺絲工具拆解外殼，再從內部連接器更換電池。

雖然該法規目前僅適用於歐盟市場，但由於不同地區採用不同硬體設計將增加生產成本，業界預期最終可能會統一為全球版本皆支援電池更換的設計。包括日本與其他市場在內的 Switch 2 版本，也有望導入可自行更換電池的結構，進一步提升產品維修性與使用壽命。

關鍵字：Switch 2任天堂

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