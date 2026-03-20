【廣編】網石開啟《權力遊戲：國王大道》亞洲地區事前預約！

圖、文／網石集團提供

身為全球領先、知名高品質遊戲開發與發行商的網石集團(Netmarble Corporation)宣布，《權力遊戲：國王大道》已正式開啟事前預約，邀請玩家為遊戲即將在亞洲地區上市做好準備。透過事前預約活動，玩家可獲得專屬遊戲內獎勵，並在正式上市前參與其他相關活動，完成事前預約的玩家將可獲得平台專屬獎勵，能以更多優勢展開在維斯特洛大陸的旅程。

透過PC版Netmarble Launcher進行事前預約的玩家，將獲得北境服飾*1、秘藥選擇袋*10以及守夜人的補給品箱*5，可用於獲取專屬時裝與遊戲內消耗型道具。透過電子郵件完成事前預約的玩家，將可獲得馬匹、北境馬具，以及銅幣*10萬，提供坐騎與遊戲內貨幣以支援初期成長。同時，透過Google Play商店或Apple App Store進行事前預約的玩家，將可獲得外觀自訂道具，包括個人檔案邊框：七神、個人名牌：三眼烏鴉，以及「角色外型變更券*1」。

除了核心事前預約獎勵外，網石亦同步舉辦訂閱活動，凡透過官方管道關注遊戲的玩家，將可獲得額外獎勵，如上市特別稱號：維斯特洛先驅者與銅幣*10萬。

《權力遊戲：國王大道》是一款開放世界RPG，改編自HBO®榮獲艾美獎與金球獎肯定的原創影集《權力遊戲》，並由華納兄弟互動娛樂代表HBO®正式授權。