ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅？創辦人嚴厲譴責「過激攻擊」

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲技術分析媒體 Digital Foundry 近日表示，在針對 NVIDIA 新一代影像升頻技術 DLSS 5 進行報導後，團隊成員竟收到死亡威脅，儘管強調相關行為「完全不可接受」，創辦人 Richard Leadbetter 也坦承，當初發布的初步評測內容確實過於倉促，未能做到足夠嚴謹。

▼遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅。（圖／翻攝自NVIDIA） ▲▼DLSS5。（圖／翻攝自Nvidia）

Digital Foundry 以深入解析遊戲效能與畫面技術聞名，此次透過 NVIDIA 提供的展示內容搶先接觸 DLSS 5。然而，首支影片上線後隨即引發觀眾批評，認為內容缺乏足夠質疑與驗證，未能對技術本身進行全面檢視，隨著不少玩家在社群平台批評 DLSS 5 是「AI 強加的審美」，部分聲音更進一步指控 Digital Foundry 未有效挑戰 NVIDIA 對 DLSS 5 的宣傳說法。

後續影片中 Leadbetter 公開回應外界批評，坦言團隊當時準備不足，他表示，團隊在短時間內接觸展示內容後，便立即製作影片，「有很多想說的，但時間不夠」，導致最終呈現未達應有水準。他也指出，團隊應該花更多時間進行內部討論，並從多方角度評估技術優缺點，再對外發表觀點。

儘管承認內容瑕疵，Digital Foundry 仍嚴正譴責部分網路用戶的過激反應，特別是針對團隊成員的恐嚇與死亡威脅，團隊強調，透過威脅手段並無助於理性討論「這已經跨越界線，完全不可接受」，呼籲社群維持基本的尊重與理性溝通。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【差點派Ubike上場】要參加鐵人三項的原PO　到台東後才發現前輪沒帶XD

推薦閱讀

遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅？創辦人譴責「過激攻擊」

DDR5記憶體終於降價了？德市場首見7%回落...仍比去年貴4倍

《航海王》第二季全球再爆紅！63國奪冠掀「真人版入坑潮」

AI能做出《GTA》？Take-Two執行長直言「可笑」：神作要靠人類

《高嶺鐵衛》停運公司跟著倒閉？官網消失...明星團隊慘澹收場

獨做遊戲四年...上架首日賺百萬！開發者與妻子相擁爆哭感動玩家

不想發2.5億獎金　遊戲執行長聽ChatGPT裁員...奪權計畫全曝光

NVIDIA新技術遭批「AI濾鏡」　黃仁勳反擊：部分玩家搞錯重點

五週年《電馭叛客2077》突宣不更新　CDPR坦言：已無額外內容

喝氣泡水打電競更強？日最新研究：降低疲勞、還能減少犯規

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲執行長聽ChatGPT裁員

遊戲上架首日賺百萬、開發者爆哭

日樂園《蠟筆小新》廣志臭襪開放體驗

DDR5記憶體降價...市場首見7%回落

《航海王》真人版全球再爆紅

《惡靈古堡9》神秘網成粉絲名片

NVIDIA新技術遭批AI濾鏡、黃仁勳反擊

《殺戮尖塔2》被盜版...團隊：不用防

《高嶺鐵衛》停運公司跟著倒閉？

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

最新新聞

遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅

DDR5記憶體降價...市場首見7%回落

《航海王》真人版全球再爆紅

Take-Two執行長：AI不可能做出GTA

《高嶺鐵衛》停運公司跟著倒閉？

遊戲上架首日賺百萬、開發者爆哭

遊戲執行長聽ChatGPT裁員

NVIDIA新技術遭批AI濾鏡、黃仁勳反擊

《電馭叛客2077》突宣不更新

日最新研究：喝氣泡水打電競更強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366