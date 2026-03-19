遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅？創辦人譴責「過激攻擊」

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲技術分析媒體 Digital Foundry 近日表示，在針對 NVIDIA 新一代影像升頻技術 DLSS 5 進行報導後，團隊成員竟收到死亡威脅，儘管強調相關行為「完全不可接受」，創辦人 Richard Leadbetter 也坦承，當初發布的初步評測內容確實過於倉促，未能做到足夠嚴謹。

▼遊戲頻道評測DLSS 5竟遭死亡威脅。（圖／翻攝自NVIDIA）

Digital Foundry 以深入解析遊戲效能與畫面技術聞名，此次透過 NVIDIA 提供的展示內容搶先接觸 DLSS 5。然而，首支影片上線後隨即引發觀眾批評，認為內容缺乏足夠質疑與驗證，未能對技術本身進行全面檢視，隨著不少玩家在社群平台批評 DLSS 5 是「AI 強加的審美」，部分聲音更進一步指控 Digital Foundry 未有效挑戰 NVIDIA 對 DLSS 5 的宣傳說法。

後續影片中 Leadbetter 公開回應外界批評，坦言團隊當時準備不足，他表示，團隊在短時間內接觸展示內容後，便立即製作影片，「有很多想說的，但時間不夠」，導致最終呈現未達應有水準。他也指出，團隊應該花更多時間進行內部討論，並從多方角度評估技術優缺點，再對外發表觀點。

儘管承認內容瑕疵，Digital Foundry 仍嚴正譴責部分網路用戶的過激反應，特別是針對團隊成員的恐嚇與死亡威脅，團隊強調，透過威脅手段並無助於理性討論「這已經跨越界線，完全不可接受」，呼籲社群維持基本的尊重與理性溝通。