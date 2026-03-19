DDR5記憶體終於降價了？德市場首見7%回落...仍比去年貴4倍

記者楊智仁／綜合報導

全球記憶體市場在經歷長時間價格飆漲後，終於出現些微鬆動跡象。根據德國硬體統計機構 3DCenter 最新數據，DDR5記憶體價格在今年3月出現平均7.2%的下滑，成為自2025年7月以來首次錄得價格下降的月份。

▼DDR5記憶體降價...市場首見7%回落。（示意圖／CFP）

自所謂的「記憶體價格失控」爆發以來，DRAM短缺持續影響全球市場，而此次數據涵蓋多家德國零售通路，從歷史走勢來看，以2025年7月作為基準點後，DDR5價格進入10月後開始明顯攀升，平均漲幅達15.8%，隨後市場進一步失控11月價格暴漲49.5%，12月更達到高峰漲幅達93%。進入2026年後1月仍上漲27.6%，2月則暫時持平，使整體價格指數一度來到相較2025年7月高出約440%的水準。

直到今年3月市場才首次出現回檔，價格平均下降7.2%，將整體指數拉回至約408%，其中，部分高規格產品跌幅較為明顯，例如2x32GB DDR5-6000 CL28記憶體套裝，單月降幅接近19%；其他32GB與16GB產品也出現中等幅度的價格修正。不過即使出現下滑，目前DDR5價格仍遠高於去年同期水準，整體市場尚未真正回到正常區間，業界普遍認為，此次價格回落仍屬初步訊號，後續是否能持續下降，仍需觀察供應鏈與市場需求變化。