《航海王》第二季全球再爆紅！63國奪冠掀「真人版入坑潮」

記者楊智仁／綜合報導

由 Netflix 全球獨家上線的真人影集《航海王》第二季，自 2026 年 3 月 10 日開播以來迅速席捲全球，不僅在短時間內創下驚人觀看數，更強勢登上 Netflix 周間全球 TOP10 冠軍。根據官方統計，在 3 月 9 日至 15 日的統計期間內，本作以壓倒性氣勢拿下第一名，展現極高人氣與話題熱度，成為近期全球影視市場最受矚目的作品之一。

數據顯示，《ONE PIECE》真人版第二季上線後已累積 1680 萬觀看次數，並成功打入全球 92 個國家與地區的 TOP10 榜單，其中更在 63 個地區奪下冠軍。同時日本國內排行榜也穩居第一，顯示其不僅在海外市場表現亮眼，在原作發源地同樣維持強大影響力。此外，2023 年推出的第一季也因第二季開播再度受到關注，單周達到 360 萬觀看次數，包括日本、法國、德國、墨西哥與印度等 39 個國家與地區重返 TOP10，帶動整體系列熱度持續攀升。

口碑方面日本與海外觀眾皆給予高度評價，社群上充滿「選角完美」、「成功還原奇幻世界觀」等讚聲。海外媒體亦給予盛讚，甚至稱其為「電視劇中的頂級之作」，知名影評網站爛番茄上，截至 3 月 18 日更拿下 100% 的評論家新鮮度，顯示其在專業評價與觀眾反應上皆獲得一致肯定。