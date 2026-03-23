《寶可夢Pokopia》玩法早被預料？　六年預測「百變探索」網嚇傻

記者黃冠瑋／綜合報導

被譽為寶可夢版動森的《Pokémon Pokopia》上市後引起巨大迴響，僅四天銷售就突破220萬，其中關於遊戲百變玩法更是備受討論。不過近期就有人翻出早在六年前，就有寶可夢愛好者提出了類似遊戲理論，並成功預測百變怪探索玩法、立體洛托姆音樂播放，消息曝光後，讓不少網友感到相當震驚。

▼《寶可夢Pokopia》玩法早被預料。（圖／翻攝自任天堂）

事情其實是，六年前一位在國外論壇Reddit上玩家Nolaftw分享了，他對一款新的寶可夢衍生遊戲想法。文中將其描述為「一款開放世界遊戲，擁有大量自然生物聚落和景觀供玩家探索，並尋找不同的寶可夢（最初的151種）」，在當時可說是非常新穎的想法，但如果不查看貼文時間，還真的以為是遊戲快要上市前的爆料。

此外，更特別的是，這名玩家還提到一些遊戲細節，像是這是一款3D開放世界遊戲，你將扮演一隻百變怪，在一個沒有人類的野生寶可夢世界中冒險，遊戲的目標是探索世界，用百變怪的變身能力取代了傳統的捕捉機制。遊戲世界將包含謎題和秘密；有些可能需要特定的變身才能解鎖，例如使用飛行或潛水等場地技能。雖說No​​laftw的構想並沒有涉及Pokopia的建造機制，但兩者之間的相似之處如今對比下來極為相似。

這則貼文在當時發布後，並沒有受到太大關注，不過近期隨著《Pokémon Pokopia》上市爆紅，也讓這則貼文再次浮出水面，也讓目前不少網友都感到想當震驚，至於是否是已知內幕提前爆料，就不從得知，但玩家精準預測遊戲也不是第一次，像是2008年，一位《異塵餘生》玩家就準確猜出了第四部作品的背景設定，儘管當時距離遊戲發售還有七年之久，此外也有人提前一年猜中了備受期待的《空洞騎士：絲之歌》的發售日期。