《絕地戰兵2》首次更新圖曝光　全新「風暴啟明者」席捲銀河

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼旗下線上合作射擊《絕地戰兵2》繼上次迎來「鐵腕威壓」更新後，如今官方意外首次公布內容更新路線圖，其中預告將面對全新敵人「風暴啟明者」威脅，揭開光照派的襲擊真相，同時先前預告以歷史中第一次世界大戰為靈感的「堅守陣地師」戰爭債券也將同步上線。

▼《絕地戰兵2》首次更新圖曝光。（圖／翻攝自YouTube／HELLDIVERS™ 2）



根據此次官方所釋出更新路線圖，遊戲即將來到6.1版本更新，藉此將為玩家帶來新的「啟明者」敵人以及一種新的任務類型。在3月20日時會要求玩家們「揭開此次真相」，找出光照派所來的新威脅。而此次新敵人將會利用強大的風暴肆虐整個星球，並將他們的計劃隱藏在秘密之中。從內容更新的預告片也可看到，充分展示了此次超級地球將要面對新敵人樣貌，像是一個有著巨大雙手，身體中心帶有光量的步行機甲。

此外，開發商Arrowhead也提到除了此次新敵人即將上線，後續4月玩家將再次與終結者展開戰鬥，屆時終結者將會派出新的敵人變種，地圖上也將新增「兩個生物群落」，以及一個待公佈的「戰爭債券」模式生物群落，同時也將修復一些漏洞並進行平衡性調整。至於後續更新會與以往不同，玩家將不會明確加入到哪個陣營但會引入新的生物群落和戰爭債券。



另外，官方也公布了2月「鐵腕威壓」擊殺數據，包括傷亡人數和最常用的戰術策略。根據顯示，共有86億玩家陣亡，其中1.77億人死於友軍火力，玩家在《絕地戰兵2》的三大陣營中總共擊殺了超過2,800億敵人，由此可見玩家對於遊戲擊殺毫無手軟。