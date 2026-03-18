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不想發2.5億獎金　遊戲執行長聽ChatGPT裁員　奪權計畫全曝光

記者楊智仁／綜合報導

圍繞《深海迷航 2》開發權與高達 2.5 億美元獎金的爭議，近期美國特拉華州衡平法院裁定，發行商 Krafton 不僅違反合約解職旗下工作室高層，甚至曾透過 ChatGPT 規劃策略試圖避免支付巨額獎金。最終法院判決要求恢復高層職務，並延長獎金達標期限，使這起結合 AI、企業治理與遊戲開發的爭議，成為業界高度關注的案件。

▼《深海迷航 2》爆出2.5 億美元獎金爭議。（圖／翻攝自Steam）▲▼深海迷航。（圖／翻攝自Steam）

本案源於 2021 年 Krafton 以 5 億美元收購 Unknown Worlds，該公司為《深海迷航》系列開發商。依照協議工作室將維持獨立運作，管理層保有營運主導權，且僅能在具正當理由下被解職。此外，若達成特定營運目標，Krafton 須支付最高 2.5 億美元的「績效獎金」。

法院指出，隨著《深海迷航2》開發進入關鍵階段，內部預測顯示該作極可能達成獎金條件，然而 Krafton 執行長認為這筆交易「不划算」甚至感到「被占便宜」，因此執行長向 ChatGPT 尋求建議，AI 初步回應認為該獎金「難以取消」，後續建議成立內部專案小組「Project X」，目標包括重新談判獎金條款，或直接接管 Unknown Worlds。

法院指出，Krafton 隨後在數周內採取多項相關措施，但在無法說服管理層重新談判後，最終以「誤導公司投入時間」為由解職三名核心人物，共同創辦人 Charlie Cleveland、Max McGuire 以及 CEO Ted Gill。然而近期法院駁回該指控，認定解職缺乏正當性。

最終，法院裁定恢復 Gill 的營運控制權，並延長達成獎金條件的期限，至於是否需支付額外賠償目前仍未定案，對此 Krafton 表示不同意判決結果，正在評估後續法律行動，並強調公司仍專注於為玩家帶來最佳體驗，持續推進《深海迷航2》的開發與搶先體驗版本準備。

關鍵字：深海迷航

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