腦機介面新突破！《魔獸世界》癱瘓玩家意念暢玩：萬謝馬斯克

記者黃冠瑋／綜合報導

幻想動漫、電影中那種「意念控制」、「人機融合」的操作，常被視為只是人們心中想像。不過這等天馬行空也許即將成為現實，近期伊隆馬斯克旗下的Neuralink腦機介面迎來新突破，已成功協助四肢癱瘓玩家靠著神經意念暢玩《魔獸世界》，讓受惠本人不禁嗨喊，自己就像X教授，並萬分感謝馬斯克與他的團隊。

▼《魔獸世界》癱瘓玩家意念暢玩。（圖／翻攝自X／@CheckCanopy）

關於腦機介面這項概念，其實最早出現美國軍方對受傷軍人照顧，只不過當時是透過手術把電極植入腦中，直接擷取腦中訊號，直到2005年才逐漸被業界討論，一直到現今富商巨擘伊隆馬斯克積極推廣腦機介面研發，因此Neuralink也就此誕生，後續這項技術也逐漸進步成透過植入式或非侵入式電極讀取腦部神經訊號，利用演算法解析意念，轉化為控制電腦、義肢或輔助通訊的指令。

對此，馬斯克也在去年6月底宣布，成功招募到七名志願者成功植入其最新研發的N1腦機介面晶片，沒想到事隔不到一年，近日一名四肢癱瘓前英國傘兵Jon L. Noble高興公開自己靠著意念遊玩《魔獸世界》影片。其中他也詳細介紹了如何運作機制，透過神經元靠著遊戲內建的「點擊移動」功能，搭配直接點擊快捷列來施放技能，雖說提到還無法像一般玩家一樣，操作多個選項，但於現在流暢體驗，都讓他每天感到驚訝，表示自己感覺就像科幻X教授，也非常感謝馬斯克與他的團隊。

這項消息曝光，果不其然瞬間引起許多網友關注，並紛紛對此感到相當酷炫，其中就有網友敲碗同樣暴雪旗下《暗黑破壞神》，Noble則是幽默回應下一個目標就是這款遊戲。儘管目前技術還未完全成熟，但這項技術突破早已打破過去那種沒辦法實現的想法，想必再過不久科幻場景將真的重現在現實當中。