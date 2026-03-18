NVIDIA新技術遭批「AI濾鏡」　黃仁勳反擊：部分玩家搞錯重點

記者楊智仁／綜合報導

針對新一代影像技術 DLSS 5 引發的外界爭議，Jensen Huang 近日在 GTC 2026 接受《Tom’s Hardware》訪問時，正面回應批評聲浪，直言部分質疑「完全錯誤」，並強調該技術並不會削弱開發者對遊戲畫面的掌控。

▼NVIDIA新技術遭批AI濾鏡、黃仁勳反擊。（圖／路透）

由 Nvidia 推出的 DLSS 5，主打透過 AI 與神經渲染技術，推算並生成更接近真實感的遊戲畫面，然而自公開以來，不少玩家在社群平台批評其效果，認為畫面變得不自然、風格趨同，甚至質疑這是「AI 強加的審美」。相關討論多集中在《惡靈古堡 安魂曲》角色如葛蕾斯的外觀變化，引發對角色「被美化」或失真的質疑。

對此黃仁勳表示，DLSS 5 的核心在於將遊戲原有的幾何結構與材質控制，與生成式 AI 結合，並非單純的後製濾鏡，他強調，開發者仍可對 AI 進行細部調整，使畫面風格符合原本設計理念，「這不是後處理，也不是逐幀濾鏡，而是在幾何層級上的生成控制」，黃仁勳進一步說明，DLSS 5 並不會改變遊戲的藝術主導權，所有視覺呈現仍掌握在開發者手中。

他也補充，開發團隊可以依需求自由調整技術應用，例如打造動畫渲染風格，或嘗試玻璃質感等不同視覺效果，強調這是一種「內容可控的生成式 AI」，因此被稱為神經渲染。目前 DLSS 5 預計於今年秋季正式推出，隨著更多完整版本與實機展示曝光，外界也將持續觀察玩家對此技術的接受度是否出現變化。