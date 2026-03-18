喝氣泡水打電競更強？日最新研究：降低疲勞、還能減少犯規

記者楊智仁／綜合報導

最新研究指出，在長時間進行電競活動時，飲用無糖強碳酸水 ( 氣泡水 ) 相較於一般白開水，不僅能有效降低疲勞感，還能提升遊戲過程中的樂趣與專注力，甚至有助於減少比賽中的違規行為，為玩家提供一種不依賴糖分與咖啡因的全新抗疲勞選擇。

▼日最新研究：喝氣泡水打電競更強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本筑波大學與朝日飲料（Asahi Soft Drinks）在近期公布了一項研究顯示，長時間進行電競容易引發「認知疲勞」，包括判斷力下降與瞳孔收縮等現象，過去常見的應對方式，多依賴含咖啡因或糖分的飲料，但長期攝取可能帶來健康疑慮。相較之下，強碳酸水雖不含糖與咖啡因，卻可能透過對咽喉的刺激，影響腦幹神經活動，進而提升與決策相關的前額葉功能。

本次實驗以 14 名年輕成人為對象，讓受試者在飲用強碳酸水或白開水的情況下，連續進行 3 小時的虛擬足球電競遊戲。研究團隊在過程中持續測量瞳孔直徑與心率，並每小時評估主觀疲勞、遊戲樂趣與執行功能，同時記錄血糖與唾液皮質醇等生理指標。

結果顯示，飲用強碳酸水的受試者，不僅疲勞感上升幅度較低，遊戲樂趣也顯著提升，且在執行功能表現與瞳孔變化方面，均優於僅飲用白開水的情況。此外，兩組在心率、血糖與壓力荷爾蒙等數據上並無顯著差異，顯示強碳酸水能在不增加身體代謝負擔的前提下，維持腦部活動表現。

值得注意的是，飲用強碳酸水的玩家在遊戲中的違規次數也有所下降，且並未影響攻防表現。研究團隊認為，這代表強碳酸水有助於維持執行功能與專注力，進一步促進更穩定與公平的遊戲行為。