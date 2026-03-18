撐不住了《我的英雄學院》手遊確定關服　網嘆：五年很長壽了

記者楊智仁／綜合報導

由萬代南夢宮推出的手機遊戲《我的英雄學院 終極衝擊》( My Hero Ultra Impact ) 正式宣布，將於 2026 年 5 月 18 日結束營運，為這款改編自人氣作品《我的英雄學院》的策略戰鬥手遊，經過五年時間也準備劃下句點。

▼《我的英雄學院 終極衝擊》即將停運。（圖／翻攝自推特）

《我的英雄學院 終極衝擊》自 2022 年 2 月上線，以三對三戰鬥玩法為核心，集結原作角色打造戰略對戰體驗，吸引大量粉絲投入。然而隨著營運進入最終階段，官方也同步推出「最終活動」，向長期支持的玩家社群表達感謝。本次最終活動包含每日免費轉蛋抽卡，讓玩家在關服前能夠強化角色陣容；同時，遊戲內也追加更新，開放過去錯過的劇情活動，讓玩家能完整體驗歷年內容。

官方社群平台已確認服務將於 2026 年 5 月 18 日終止，並向自 2022 年開服以來一路支持的玩家致上謝意，玩家也被建議留意遊戲內公告，以掌握最終更新與服務結束時程的詳細資訊。儘管遊戲即將落幕，《我的英雄學院》系列仍持續拓展中，包括預計於 2026 年 9 月舉辦的音樂會巡演等新企劃，持續延續作品熱度。