《惡靈古堡9》玩家敲碗「里昂哀號」　低血頻聲成性感魅大叔

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》，隨著許多玩家陸續通關成功後，就有部分玩家注意到主角里昂或是葛蕾絲在自身血量過低時，就會發出喘息痛苦呻吟聲，因此就有模組創作者發明出禁音模組。然而沒想到在發布後，卻適得其反許多玩家開始敲碗想要放大里昂痛苦嘶吼的聲音，可見里昂性感魅力依舊無法擋。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》玩家敲碗里昂呻吟模組。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

事情其實是，官方在遊戲設定上，只要主角里昂或是葛蕾絲在自身血量過低時，就會發出喘息痛苦呻吟聲，而由於聲音過於頻繁，因此困擾著許多玩家，畢竟在破解關卡任務，一旦生命過低就會聽到，大大增加解謎的專注度，因此便有一位名為slpnxs作者在Nexusmods製作一款「能自動靜音里昂喘息和呻吟聲」的模組，不僅在玩家待機時能屏蔽，還能在攀爬或翻越障礙物自動禁音，可說是還給了玩家一片清靜。

不過在這位作者發布後，該模組評價呈現兩極化，原先敲碗禁音玩家都感到極其高興，已經有近400人從Nexus Mods下載，但卻有部分玩家則是對於要把里昂禁聲感到困惑，反而希望能推出反向的強化版模組，放大里昂在低血痛苦呻吟聲。至於玩家會有如此反響，也都跟里昂這位成年大叔所散發個人魅力有關，不管該模組是否會應玩家要求推出，但已成功位這款遊戲創造話題，對於未來更多惡搞里昂模組，也不會覺得奇怪，畢竟已經有一個里昂全程赤膊的MOD，而且下載量竟超過4,500次。