美政府狂宣遊戲軍事延燒！良十四世呼籲別誤導「戰爭恐怖」真相

記者黃冠瑋／綜合報導

近期關於美國政府私用《GTA聖安地列斯》台詞、《最後一戰》，來比喻此次美以聯軍轟炸伊朗如遊戲勝券在握，因而遭到各界批評。如今這起軍事行動也引起了羅馬教廷關注，對此新任教宗良十四世就呼籲全球媒體工作者，要透過受害者視角，展現戰爭真相，不要把戰爭當成電玩遊戲，也間接批評美國近期舉動。

▼良十四世呼籲別誤導「戰爭恐怖」真相。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，隨著美國與伊朗之間的軍事衝突逐漸延燒，也讓各方都在關注此事，其中關於美國政府不斷運用遊戲畫面來強化內宣，讓戰爭看似兒戲，讓許多遊戲界開發都認為是在玷汙遊戲，如今就連梵諦岡羅馬教廷的教宗良十四世也看不下去，認為美國此舉令人作嘔。

對此，良十四世近日就接受訪問表示，在像我們現在所經歷的這種戰爭的戲劇性情況下，任何訊息都必須警惕會變成宣傳風險。雖說他並未明確具體提及哪一場世界衝突，但他先前就曾表示希望看到美以聯軍對伊朗的戰爭能立即停火。同時他也呼籲球的新聞工作者應該要努力展現出戰爭全貌，不要把戰爭當成電玩遊戲。

另外，自2月28日大規模空襲開始以來，伊朗戰爭造成了毀滅性的後果。光是在伊朗就有至少1230人喪生，其中包括無辜兒童。當然這也不是美國政府因濫用遊戲比喻遭到批評，因此只能祈禱戰爭能就此停止。