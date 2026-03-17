ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《獵人》七大篇章快閃店免費入場！沉浸互動體驗參與獵人試煉

記者楊智仁／綜合報導

全球動漫迷引頸期盼，《HUNTER×HUNTER 獵人快閃店》即將於 2026 年 3 月 20 日至 5 月 17 日，於松山文創園區・南向製菸工廠盛大登場。本次活動集結原作七大經典篇章名場面，打造個別主題場景，並同步推出百款以上台灣首發全新周邊商品，邀請粉絲踏入獵人的世界，親身參與這場只屬於獵人的試煉。

▲▼獵人。（圖／廠商提供）

七大篇章完整呈現，重返獵人熱血旅程

本次快閃店打破以往單一篇章展示形式，依據《HUNTER×HUNTER》原作世界觀規劃七大主題情境區，從冒險的起點到最震撼人心的名場面，完整重現獵人故事中的熱血、殘酷與情感張力。

其中「獵人試驗篇」重現小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力初次相遇的經典場景，搭配象徵性的試驗號碼牌元素，帶領粉絲回到獵人旅程的起點；「揍敵客家族篇」則集結奇犽、席巴、桀諾、伊耳謎等家族成員，營造最強殺手家族的壓迫氣場；「幻影旅團篇」以廢墟岩石為主視覺，旅團成員一字排開，肅殺氛圍全面升級；「蟻王篇」則精選粉絲公認最催淚的經典名場面，透過細膩背景與人物神情，重現棋局中靈魂交會的瞬間，讓觀眾再次感受作品最深層的情感重量。

▲▼獵人。（圖／廠商提供）

沉浸互動體驗，親身參與獵人試煉

除了拍照場景，本次快閃店更強調「親身體驗」。展場特別設置 「水見式」念能力檢定互動裝置，透過燈光與機關模擬水量變化、結晶生成等效果，讓粉絲測試自己屬於六大念能力系的哪一系，實際感受成為念能力者的儀式感。

此外，「貪婪之島」主題大型互動抽獎機也同步登場，每次遊戲 300 元，即有機會抽中限定好禮，將原作中的冒險精神轉化為充滿驚喜的實體體驗，讓粉絲在遊戲中感受闖關的樂趣。

百款台灣首發周邊登場，收藏與實用一次滿足

商品區同樣是本次活動的一大亮點，快閃店全新開發百款以上限定商品，滿足不同層級獵人迷的收藏需求。必買推薦包含「念能力吊飾盲盒」、集結各系念能力與代表角色；「西索撲克牌」，完整收錄不同時期的西索；「貪婪之島卡牌午睡枕」；以及「庫洛洛拖鞋」、「飛坦直傘」等角色主題商品。現場更設有特典卡抽卡機、明信片抽卡機、拍貼機與姓名貼機等多款機台，打造完整的獵人式購物體驗。

▲▼獵人。（圖／廠商提供）

《HUNTER×HUNTER》獵人快閃店

活動期間：2026/03/20（五）－05/17（日）

活動時間：11:00－19:00（最後入場 18:30）)

活動地點：松山文創園區 南向製菸工廠

關鍵字：獵人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

康納地圖炮轟炸奧斯卡　甜茶尬笑.李奧納多產出新迷因

推薦閱讀

《獵人》七大篇章快閃店免費入場！沉浸互動體驗參與獵人試煉

一根奇多賣破280萬台幣！「噴火龍造型」零食獲世界紀錄認證

「別再娶...收模型可以」亡妻一句成約定　丈夫轉愛二次元成救贖

NVIDIA新影像技術翻車？角色臉被AI修過頭　玩家吐槽變迷因

71歲魯夫聲優田中真弓獲大獎！《膽大黨》超萌演技自嘲「老太婆」

台灣人開出神卡！　遊戲王限量「超框黑魔導」要價130萬

電腦用64顆乾電池能開機？神人瘋狂挑戰　運行30分鐘還能玩遊戲

一番賞玩樂祭「航海王」新品北車首亮相　兩大女神化身一日店長

《殺戮尖塔2》上線就被盜　遊戲仍賣爆！團隊自信：沒要特別防

AI潮搶光記憶體！Valve苦喊「誰能賣我們」...Steam新主機恐卡關

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

神人用64顆乾電池運行電腦

亡妻一句話...丈夫轉愛二次元成救贖

只撐45天就倒了《高嶺鐵衛》停運

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

《殺戮尖塔2》被盜版...團隊：不用防

漫畫家200萬日圓版稅...親戚狂求請客

NVIDIA新技術翻車？角色被AI修過頭

《航海王 》真人版二季100%好評

Valve苦喊「誰能賣我們記憶體」

《沉默之丘2》團隊曝任天堂新作

最新新聞

《獵人》七大篇章快閃店免費入場

「噴火龍造型」零食創金氏世界紀錄

亡妻一句話...丈夫轉愛二次元成救贖

NVIDIA新技術翻車？角色被AI修過頭

田中真弓憑藉高速婆婆獲大獎

台灣人開出神卡　遊戲王「超框黑魔導」要價130萬

神人用64顆乾電池運行電腦

一番賞玩樂祭「航海王」新品首亮相

《殺戮尖塔2》被盜版...團隊：不用防

Valve苦喊「誰能賣我們記憶體」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366