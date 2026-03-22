《最後一戰》傳奇作家離世　臨終前曝「無遺憾」粉含淚：願安息

記者黃冠瑋／綜合報導

說到微軟旗下《最後一戰》系列，其中令無數觀眾印象深刻，就莫過於反派「洪魔」刻劃，而這一切都要歸功於當年《最後一戰：洪魔》小說推出。然而如今卻出令人遺憾消息，作者William C. Dietz已安詳離世，讓不少粉絲都感到痛心，並紛紛獻上祝福，「謝謝您帶給我們不一樣的視角，願逝者安息」。

▼《最後一戰》傳奇作家離世。（圖／翻攝自X／@Halo）

對於許多玩家來說《最後一戰》系列最出名就是電子遊戲，但其實該系列也涉足其他領域，由於其獨特的背景故事和設定使這IP，非常適合改編成書籍。事實上，第一部以士官長為主角的小說早在2001年10月就已出版，甚至早於第一部Xbox主機上的《最後一戰：戰鬥進化》 。自此從那以後，根據《最後一戰》宇宙的眾多故事也相繼問世，而這些故事甚至影響了後續遊戲進展，像是引入了藍隊，其中深受許多粉絲回想就非《最後一戰：洪魔》莫屬。

然而如今卻傳出作者William C. Dietz離世，讓所有粉絲都感到相當悲痛，對此，他的家人也出面證實此事，寫到「寫作對他來說就像呼吸一樣重要，許多作品都是以正義戰勝邪惡，希望帶給大家一個逃離現實世界煩惱的避風港」。不過也提到在他生前曾提到，「他對於這一生寫作生涯感到滿意，生活中給與他很多創作機會，作為此生他已毫無遺憾了」。

回顧《最後一戰：洪魔》並不是第一部系列小說，但憑藉著作者大量翻找資料、重述文字，完整還原士官長所經歷的過程，寫實刻劃描述勾動無數觀眾情感，隨著作者離世，恐怕再難已看到，但他的精神將永存在玩家心中。