「別再娶...收模型可以」亡妻一句成約定　丈夫轉愛二次元成救贖

記者楊智仁／綜合報導

日本網路近日一則關於生離死別的貼文，引發大量網友關注，一名男性分享，妻子在生前得知病情嚴重時，曾含淚表達心願，希望在她離開後不要再與他人結婚；而兩人之間一段帶有些許幽默的對話，也成為這段關係最後令人動容的記憶。

生前、病の深刻さを知った妻は泣きながら

「私が逝っても他の人とは一緒にならないで欲しい」と胸の内を話してくれた



「それは大丈夫だけど、寂しいし根がオタクだから美少女フィギュアとかに走るかも」



と答えると、妻は少し微笑んで

「それくらいは許す」

と言ってくれた



で…その後 — てつまる (@Pvz5ZApo7Z76996) March 14, 2026

聽完了妻子心願後，丈夫溫柔回應表示，「這點沒問題，但我可能會很寂寞，而且我本來就有宅的傾向，說不定會開始收集美少女模型」，妻子聽後露出微笑並回應「那樣的話可以接受。」後續丈夫分享，妻子離世後不久，他確實開始投入收藏，現在房間模型已經多到快滿出來，他坦言，失去摯愛的痛苦至今仍無法被填補，但透過支持喜歡的角色與收藏興趣，多少讓自己得以度過低潮。

丈夫也補充，自己最喜歡的角色是《尼爾：自動人形》的 2B，最近甚至買了一尊 20 萬日圓模型，讓他覺得「妻子可能會有點生氣」並向亡妻道歉。貼文曝光後，吸引超過千萬觀看並吸引大量留言，有類似經歷的網友表示，在經歷親人離世後，也投入模型、遊戲等興趣中尋找寄託，並坦言「在最難熬的時期真的被這些興趣拯救了」。