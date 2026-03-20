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《Arc Raiders》強除AI語音　反擊捨棄真人疑慮直言：難以取代

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻射擊遊戲《ARC Raiders》近期可說是爭議性不斷，先是爆出連結玩家Discord會遭到私錄，如今玩家又再度抨擊遊戲全面使用AI語音。不過對此官方則是出面澄清，團隊一直都有聘請配音員參與錄製，相較剛上市已逐步減少AI語音使用，並且他們也認為專業配音仍比AI表現得好，以此強調真人配音難以取代。

▼《ARC Raiders》破除全面取代真人配音謠言。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

▲▼▼《ARC Raiders》破除全面取代真人配音謠言。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

根據外媒報導，《ARC Raiders》開發團隊Embark負責人Patrick Söderlund針對遊戲目前所面臨課題，接受了外媒專訪，其中就表示，團隊一直都有付費聘請配音員進入錄音室錄製台詞，並隨著遊戲更新邀請多位配音員回歸參與錄製，同時也有向配音員購買聲音授權，將他們聲音用於對沉浸感影響較小的語音內容，像是遊戲中「Ping」提示系統，因此不像外界所說遊戲中AI正全面取代配音員工作。

此外，相較於《ARC Raiders》在2025年10月推出時的版本，目前遊戲中使用的AI語音內容已經大幅減少，對此他也表示，「我們在遊戲發布後重新錄製了一些台詞，這次是用真人配音，在質量上是有明顯差異，真正專業演員比起AI要好太多，事實就是如此」。

至於遊戲剛上市時為何會使用AI語音，Söderlund則解釋，其實都跟當初要加速開發有關，畢竟在當時還未確定錄音前，團隊可以利用AI生成語音針對15種台詞進行測試，選出適合的台詞。但他也強調這是一種工作方式，而非能完全取代真人配音，對於最終在沒有演員的情況下開發遊戲，並不是團隊想要看到的結果。

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

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