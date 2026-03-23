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高材生用《我的世界》重現「全東京」　精準還原引網瘋狂渴求

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Mojang Studios《我的世界》自推出後一直是相當熱門的遊戲，也由於遊戲主打的創造性也時常會被拿來運用宣傳。對此，近期就有一名來自早稻田大學博士生三國陸真，耗時兩年運用日本國土交通省數據，成功把「整個東京都」重現在《我的世界》中，讓不少網友感到並紛紛渴求希望能得到數據。

▼高材生用《我的世界》重現「全東京」。（圖／翻攝自X／@Tech_Rope0801）

▲▼高材生用《我的世界》重現「全東京」。（圖／翻攝自X／@Tech_Rope0801）

根據影片資訊，此次三國陸真所進行工程，是使用來自日本國土交通省所提供的「PLATEAU」3D城市數據，經過兩年時間打磨親自開發高精度的轉換工具，再加上本身三國陸真就是專攻建築學博士，因此對於各項數據極其敏銳，居然在利用課業研究的空檔持續開發，沒想到歷經兩年時間，終於讓他完成這項龐大工程並且成功還原東京各個地區，像是東京鐵塔、國立競技場、多摩地區以及八丈町島嶼等。

這也間接打破過去，玩家想要還原現實中場景時，只能依靠自身手工搭建途徑，因此在他發布這項消息後，就有不少玩家希望他能開放這張地圖，雖說本人基於仍處調整階段不提供開放，但他也大方給出開源程式碼，鼓勵對這項工程有興趣的玩家親自嘗試把數據匯入遊戲。另外，他也提到在完善這張東京地圖後，未來會考慮也納入日本其他縣的樣貌創建，以此創建Minecraft數位孿生模型。

關鍵字：Minecraft東京

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