電腦用64顆乾電池能開機？神人瘋狂挑戰　運行30分鐘還能玩遊戲

記者楊智仁／綜合報導

科技創作者 ScuffedBits 近日進行一項相當瘋狂的實驗，嘗試僅使用 AA 電池為桌上型電腦供電。最終，他成功讓電腦在完全沒有傳統電源供應器的情況下運行超過 30 分鐘，甚至還能玩遊戲與進行效能測試。

▼神人用64顆乾電池運行電腦。（圖／翻攝自ScuffedBitsYT）

這項實驗其實是第二次嘗試，ScuffedBits 先前曾利用 AA 電池讓電腦運作約 5 分鐘，並成功完成一局踩地雷，不過他認為時間太短，因此決定重新設計整個供電系統，嘗試讓電腦運作更長時間。新的設計中，最大的改進是解決電池與主機板之間細導線造成的高電阻問題，ScuffedBits 調整了電池組的接線方式，使整體輸出電壓提高到約 25 伏特，如此一來電腦所需電流就會降低，避免因為細導線導致供電不穩。

當然 25 伏特對電腦主機板來說過高，因此他額外加入三個並聯的電壓調節器，將電壓穩定在 12 伏特，確保電腦能正常運作直到電池耗盡。此外，他也移除了原本的鱷魚夾接線方式，改為直接將電線焊接到電容上以提升供電穩定度，在完成所有準備後，ScuffedBits 插入最後三顆 AA 電池完成電路，桌上型電腦也成功啟動，與上一次需要外部電源「啟動」不同，這次電腦完全依靠 AA 電池就能直接開機並進入系統。

電腦成功登入 Windows 後，他也展示了這台實驗用主機的規格，包括 Intel Core i3-530 處理器、8GB 記憶體以及 WD SATA SSD。在系統穩定運行的情況下，他首先遊玩了一局《A Short Hike》約在開機後三分半鐘完成，接著，他又執行了效能測試軟體 Cinebench 讓這顆老舊 CPU 全力運作，根據資料顯示，該處理器功耗約為 73 瓦，但系統仍順利完成測試，且沒有明顯降速。

之後 ScuffedBits 更進一步安裝並遊玩 Minecraft 的 Party Games 模式，最後他嘗試安裝遊戲《傳送門2》，不過在系統運行 33 分 19 秒後，電池終於耗盡電腦隨之關閉。雖然這項實驗並非實際可用的供電方案，但以 64 顆 AA 電池驅動桌上型電腦超過半小時，仍是一項相當驚人的成果，ScuffedBits 也表示，如果改用 12 伏特的汽車電池供電，桌機其實可以穩定運作三到四小時，不過那樣的實驗就顯得沒那麼有趣了。