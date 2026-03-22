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hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱　1試秒改「棒讀」痛到新高度

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive旗下分部DEV_IS女團「FLOW GLOW」一出道後，就因為團員五人皆因各種搞怪表演，收穫無數廣大粉絲。近期該團更是迎來一項令無數觀眾笑掉大牙企劃「腳底按摩唱歌」，參與4人一試都哀鴻遍野，其中VTuber成員「ViVi」綺綺羅羅薇薇，更是痛到，直接改掉原本那種「棒讀」口氣。

▼hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱。（圖／翻攝自X／@kikiraravivi）

▲▼hololive ViVi力戰腳底按摩歌唱。（圖／翻攝自X／@kikiraravivi）

VTuber成員「ViVi」綺綺羅羅薇薇，過去就因為講話帶有日本關西腔語調，因此只要她話一說出口，便給人一種可愛又軟綿綿的感覺，在出道當時可說是迷倒一群聊天室觀眾，就連身為前輩的櫻巫女也不禁大喊，「關西腔辣妹就是讚」。不過在後續直播中，聽久了便會發現綺綺羅羅薇薇講話語調，都呈現平鋪直敘的那種毫無情感「棒讀」語氣，因此曾被同期的虎金妃笑虎與千速模仿並捉弄。

但在近日最新「腳底按摩唱歌」企劃中，竟意外讓綺綺羅羅薇薇有了不一樣情感，原來是在演唱歌曲「フレンズ」時，她由於難以忍受腳底按摩所帶來的劇痛，因此不斷哀嚎，於是演唱一半變脫口說出，「好痛啊，根本沒辦法唱」，而正是這句話，讓許多粉絲驚喜連連，直接一改原本「棒讀」口氣，讓人直呼隔著螢幕都能深刻感受到那種腳下劇痛，不愧是最強企劃，最佳物理治療。

關鍵字：hololiveViVi

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