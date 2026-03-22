《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉　「巨拳栗寶寶」破壞一切美麗

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲開發界近日恰巧迎來2026GDC舉辦，藉此開發者可透過交流，獲取遊戲靈感。在一場座談中任天堂製作人本倉健太與程式設計師栗原龍，就意外揭露《咚奇剛 蕉力全開》誕生雛形，構思其實源自於《超級瑪利歐 奧德賽》中「可破壞地形」，並且最初主角並不是咚奇剛，反而是一隻長著巨大拳頭的栗寶寶。

▼《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉。（圖／翻攝自X／@thegamerwebsite）



根據本倉健太與栗原龍描述，團隊是受到《超級瑪利歐 奧德賽》中巨手頭目「拳套機器人」的啟發，該頭目以其巨大的雙手攻擊瑪利歐，再加上在《超級瑪利歐 奧德賽》中「料理王國」等區域中，存在許多可破壞地形。玩家可以利用瑪利歐的帽子賦予各種特殊能力將這些物體擊碎，因此萌生了一些奇妙想法，便是為一隻「栗寶寶」裝上兩個巨大的拳頭，結果竟可以砸碎地形、撕下碎片作為武器，並將這些投擲出去，於是設計師栗原龍便認為可以圍繞這個核心概念打造出一款全新完整遊戲，《咚奇剛 蕉力全開》雛形就此誕生。

對此，也為了完善整個破壞體驗，因此採用了Voxel技術，在遊戲關卡中填充了數以百萬計的單位，將整個環境變成了一個巨大的破壞空間供玩家發洩，舉遊戲中「峽谷層」為例，該場景包含了超過3億個單位，因此在破壞上極具有爽感。後續為何主角則是換成咚奇剛，則是團隊認為遊戲「新穎性與延續性同樣重要」，恰巧咚奇剛就充分兼具這兩點，再加上破壞放到咚奇剛身上毫無違和，因此決定採用這個方案。

另外，開發過程中最大的挑戰之一，其實是在以立體像素為基礎建構環境的同時仍維持60fps的流暢表現，不過由於隨著Switch 2上市，讓這款遊戲恰巧獲得足夠的硬體性能與技術空間，同時也確保遊戲能維持穩定的 60fps 畫面表現，也讓團隊原本預期登陸在Switch上，從而改成在Switch 2獨佔上市。