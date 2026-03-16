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一番賞玩樂祭「航海王」新品北車首亮相　兩大女神化身一日店長

記者楊智仁／綜合報導

台灣萬代南夢宮有限公司玩具事業部宣布，3月19日至3月22日舉辦全台首場一番賞單獨品牌活動「一番賞 Festival 玩樂祭」。本次活動以繽紛熱鬧的「日本祭典」為主題打造豐富展區，展出航海王、庫洛魔法使、咒術廻戰、哆啦A夢、哥吉拉、幽遊白書等6款超人氣IP中首度在台亮相的人氣一番賞，並搶先販售最新商品。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

現場豐富的展品與販售商品，更首度將日本一番賞20周年紀念時展出的「一番賞抽抽樂互動牆」於台灣重現，希望透過充滿趣味的互動體驗，讓玩家感受一番賞帶來的驚喜與歡樂。此外，兩大女神阿部瑪利亞、泱泱將於3月21日化身「一日店長」，享受一番賞「一抽入魂」的刺激快感以及與怦然心動的約會時光。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）

6款人氣一番賞新品首度在台亮相　日本最新商品搶先發售

眾所期待的展示商品中，將帶來6款最新一番賞商品，更是首次在台展出的話題新品：「航海王 想像的未來」包含《航海王》動畫「蛋頭島篇」中出現的人氣角色「魯夫GEAR5」及「珠寶波妮」的高品質品牌系列MASTERLISE EXPIECE角色模型，以及多款重要角色模型及周邊商品。「庫洛魔法使 透明牌篇～Charmful collection～」一番賞的A獎則是可愛的主角木之本櫻在動畫「小櫻牌篇」片頭曲的造型角色模型，充滿飄逸感的細緻造型刻劃，是粉絲不可錯過的珍藏。

現場同步開放搶先販售的人氣商品首推「咒術廻戰 死滅迴游 ～壹～」，以最新動畫《咒術迴戰 死滅迴游》為主軸展開的一番賞商品，其中最大亮點便是市場上首度模型化為最後獎的超人氣角色「日車寬見」及式神「審判者」的模型。以大雄與哆啦A夢友誼為主題的「哆啦A夢～永遠與你在一起～」，則是隔十年以上再度推出的哆啦A夢一番賞；「哥吉拉 MACHINE CHRONICLE」一番賞的A獎則是23公分高的「機械哥吉拉(1993) SOFVICS 大軟膠」。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）▲▼萬代。（圖／廠商提供）

萬代祭典盛開！來場與女神的一抽入魂約會

為回饋眾多玩家的喜愛，「一番賞 Festival 玩樂祭」更規劃一系列豐富的現場活動，現場將打造近3公尺高的全景玻璃屋，伴隨著暖簾、紅鳥居與閃爍燈籠，營造日系氛圍滿點的浪漫造景；更邀請人氣女神阿部瑪利亞與泱泱擔任「一日店長」，3月21日將在現場與粉絲近距離互動，完成指定活動辦法即可參加「一日店長專屬互動」，包括由女神帶領進行的「開運祈願」儀式、在獎籤盒上施展大獎祝福的「好運魔法」，以及由女神親自代抽的「代抽入魂」，讓玩家在抽獎過程中增添更多儀式感與趣味。

▲▼萬代。（圖／廠商提供）▲▼萬代。（圖／廠商提供）

「一番賞 Festival 玩樂祭」活動資訊
活動日期：2026年3月19日（四）－2026年3月22日（日）
開放時間：11:00 - 19:00（3月19日為12:30正式對外開放）
活動地點：華山 1914 文創園區「樹前廣場」

「一番賞 Festival 玩樂祭」一日店長活動資訊
活動日期：2026年3月21日（六）
活動時間：14:00 - 15:30
活動地點：華山 1914 文創園區「樹前廣場」
參與方式：於活動當日14:15至15:30內排隊，並於現場成功購買一番賞，即可與一位女神參加「一日店長專屬互動」（三種擇一）。

關鍵字：航海王

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